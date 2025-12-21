Bernat Canut revela por qué el Hozono Global Jairis se vino abajo ante el Zaragoza

El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, ha analizado la derrota ante Casademont Zaragoza destacando el contraste entre las dos mitades del partido. El técnico ha afirmado que el equipo compitió 'muy, muy bien' en la primera parte contra un 'equipo top físico y técnico'. Sin embargo, un mal inicio tras el descanso, con errores y malas decisiones, provocó un parcial en contra que cambió el rumbo del encuentro y las sensaciones del equipo.

La irregularidad como lastre

Canut ha señalado la fragilidad del equipo en los momentos adversos como un problema recurrente. Ha recordado que el equipo ha demostrado ser capaz de competir contra grandes rivales, como en los partidos ante Girona o Panathinaikos, pero sufre demasiado cuando las cosas se tuercen. 'En los momentos malos, pues, entonces, bueno, pues nos nos vamos muy abajo y y dejamos que nos pongan el pie en el cuello', ha lamentado el entrenador.

En los momentos malos nos vamos muy abajo y dejamos que nos pongan el pie en el cuello" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Entre los factores que han podido influir en el rendimiento, Canut no ha obviado el exigente calendario. 'No es fácil jugar un jueves en en Atenas y el domingo aquí' contra dos rivales 'físicamente tan potentes'. A esta circunstancia se suma la necesidad de que las jugadoras clave tengan acierto en momentos puntuales. 'Son momentos de de tiros abiertos, que pues meterlos, que el público se venga arriba, ¿no? Que Zaragoza diga, ostras, esto va a ser complicado', ha añadido.

La Copa, un objetivo intacto

A pesar del tropiezo, las opciones de clasificarse para la Copa de la Reina siguen vivas gracias a otros resultados de la jornada. 'La liga está muy igualada', ha recordado Canut, aunque lamenta las oportunidades perdidas en casa ante Juventud y Girona. 'Estaríamos ya en la copa, ¿no? Pero no, resulta que hay que ir a hay que ir a Stepona', ha sentenciado, poniendo el foco en los próximos y decisivos duelos ante Estepona, Leganés y Araski.

Estaríamos ya en la copa, pero no, resulta que hay que ir a Estepona" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Estado de la plantilla

Sobre el estado de la plantilla, Canut ha explicado que la adaptación de la recién llegada está siendo lenta, ya que en dos semanas solo ha podido completar tres entrenamientos con el equipo debido al calendario de viajes y partidos. Por otro lado, ha confirmado que Shante Evans 'no está recuperada del todo, sigue con con dolores', motivo por el cual no disputó minutos en la segunda mitad tras no haber entrado en la rotación durante la primera parte.