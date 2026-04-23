LEPAS desembarca en Europa desde Milán y confirma su llegada inmediata a Murcia y Cartagena

El debut europeo de LEPAS, la nueva firma del gigante chino Grupo Chery, ya tiene una hoja de ruta clara para el mercado español. Tras su puesta de largo oficial durante la Milan Design Week, la marca ha confirmado que la Región de Murcia será uno de sus primeros puntos estratégicos de expansión. A partir del próximo mes de mayo, la enseña Lepas Prochery abrirá nuevos concesionarios en Murcia y Cartagena, integrándose en el portfolio de Grupo Marmo.

Un estreno de lujo en la capital del diseño

Bajo el lema “Here’s to Elegance”, LEPAS se presentó en Milán como una propuesta que fusiona diseño avanzado, tecnología de vanguardia y una experiencia de usuario premium. La marca busca diferenciarse en el competitivo mercado europeo mediante su filosofía “Leopard Aesthetics”, que se traduce en líneas dinámicas y grupos ópticos LED que emulan la mirada de un leopardo.

Grupo Marmo Lepas desembarca en la Región

Un estreno de lujo en la capital del diseño

El primer modelo en rodar por las carreteras españolas será el LEPAS L8. Este SUV híbrido enchufable se posiciona como el referente de la gama, combinando un motor 1.5 turbo con una transmisión DHT de alta eficiencia. El conjunto ofrece una potencia total de 279 CV y una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 100 kilómetros, ideal para los desplazamientos diarios sin emisiones.

Innovación técnica con el LEPAS L6

La oferta se verá reforzada con el LEPAS L6, un SUV de tamaño medio (segmento C) desarrollado sobre la plataforma inteligente LEX. Este modelo llegará con dos motorizaciones:

Híbrida enchufable: Con una autonomía combinada de hasta

1.100 kilómetros.

Eléctrica pura: Equipado con una batería de 67 kWh, ofrece

Grupo Marmo Lepas desembarca en la Región

Crecimiento en la Región de Murcia

de rango y carga rápida (del 30% al 80% en solo).

La apertura de los centros en Murcia y Cartagena responde al incremento en la demanda de vehículos electrificados en la zona. Con la incorporación del LEPAS L4 en el futuro próximo, la marca completará una gama SUV diseñada para cumplir con los estándares de seguridad y conectividad europeos, ofreciendo una alternativa fresca y tecnológica a los conductores murcianos.