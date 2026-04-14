Murcia se impulsa como destino de congresos con el vídeo 'Murcia, a un paso'

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ha presentado, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y la Oficina de Congresos, una nueva campaña de promoción turística. La iniciativa busca fomentar el turismo de congresos, conocido como MICE, para incentivar la ocupación hotelera de lunes a viernes. Este segmento es compatible con el turismo vacacional que visita la Región principalmente los fines de semana.

'Murcia, a un paso'

El eje de la campaña es un vídeo promocional titulado ‘Murcia, a un paso’. Este no solo muestra los atractivos de la capital, sino que también incluye localizaciones de la costa, del interior y recursos como el enoturismo. Según Juan Francisco Martínez, director general del ITREM, esta visión integral es clave, ya que el organizador de congresos busca una oferta de ocio complementaria a la actividad profesional. El vídeo cuenta con versiones en castellano e inglés.

Cifras récord en turismo

Hemos superado todos los registros anteriores" Juan Francisco Martínez Director general del ITREM

La estrategia se apoya en datos muy positivos, como el crecimiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Durante el primer trimestre del año, ha superado los 135.000 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. “Hemos superado todos los registros anteriores”, ha afirmado Martínez, quien lo considera una “infraestructura básica, esencial y estratégica para facilitar la llegada de turistas”.

Además, la Región de Murcia fue en 2023 la cuarta comunidad autónoma que más creció en número de turistas extranjeros. En este sentido, Martínez ha destacado la importancia de seguir apostando por el turismo MICE y el visitante internacional, ya que ambos tienen “una capacidad de gasto muy superior al turista nacional”.

Éxito en Semana Santa y la vista en verano

El esfuerzo colectivo da sus frutos" Juan Francisco Martínez Director general del ITREM

El buen momento del sector se ha reflejado en la reciente Semana Santa, que ha supuesto “un hito en términos turísticos”. La ocupación hotelera superó el 90% en Murcia y Cartagena, y alcanzó el 100% en Lorca. Por su parte, los alojamientos rurales sobrepasaron el 80% y los campings, el 90%. Martínez ha agradecido el trabajo de todo el sector, desde hoteles a guías turísticos, y ha asegurado que “el esfuerzo colectivo da sus frutos”.

De cara al futuro, el director general del ITREM ha adelantado que la campaña de verano “está preparada” y se presentará en las próximas semanas. También ha subrayado el impacto positivo en la imagen de Murcia que tuvo la visita de la reina emérita doña Sofía y sus hijas a Murcia y Cartagena durante la Semana Santa.