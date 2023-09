López Miras ha anunciado su nuevo consejo de Gobierno

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha propuesto un Gobierno “de continuidad”, en el que repetirán seis de los diez actuales consejeros (Marcos Ortuño, Luis Alberto Marín, Conchita Ruiz, Juan María Vázquez, Víctor Marín y Juan José Pedreño), a los que se suman Carmen María Conesa en la cartera de Cultura y Sara Rubira en la de Agua, y los representantes de Vox José Ángel Antelo y Manuel Pancorbo, que ocuparán la vicepresidencia y la consejería de Fomento, respectivamente.



Así lo ha anunciado a última hora de este miércoles en una rueda de prensa en el Palacio de San Esteban, en Murcia, en la que ha asegurado que su intención en su última remodelación de las competencias de Gobierno, el pasado mes de enero, fue la de dar esa continuidad a su equipo.



Así, repiten en el Ejecutivo Luis Alberto Marín, que había dejado el cargo de consejero de Hacienda para ser el cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados el pasado 23 de julio y que renunciará ahora al escaño para ocupar de nuevo esas competencias, y Marcos Ortuño, que volverá a ser el portavoz del Ejecutivo, además de encargarse de las competencias de Presidencia y Acción Exterior.



Conchita Ruiz seguirá al frente de Política Social, Familias e Igualdad; Víctor Marín volverá a ser el responsable de Educación, Formación Profesional y Empleo; Juan José Pedreño continuará al frente de Salud, y Juan María Vázquez será el titular de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.



A ellos se suman, tal y como se había ido filtrando a lo largo del día, las dos únicas caras nuevas propuestas por el PP: la periodista Carmen María Conesa, que ocupará la cartera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, y la presidenta de la comunidad de regantes de Abanilla, Sara Rubira, que asumirá las competencias de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.



Además, los consejeros propuestos por Vox para formar parte del Ejecutivo de López Miras serán el propio líder regional del partido, José Ángel Antelo, que asumirá la vicepresidencia y la consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, de nueva creación, y el ingeniero de Caminos José Manuel Pancorbo, quien será el titular de Fomento.



Sobre este último, López Miras se ha mostrado "muy satisfecho” con la elección hecha por el partido ultra, puesto que su currículum, ha dicho, está “sobradamente contrastado”, y tiene una amplia experiencia y participación en proyectos de gran envergadura como el del plan de vertido cero para el Mar Menor, por cuya recuperación ha apostado el PP en los últimos meses.



En cuanto a las dos caras nuevas de su equipo, Sara Rubira (Agua) y Carmen María Conesa (Cultura), ha destacado también su gran trayectoria profesional. La primera - ha dicho- por ser la primera y única mujer al frente de una comunidad de regates, la de Abanilla, con gran prestigio en el sector agrícola, lo que según ha afirmado, la capacita para dirigir una de las consejerías “más importantes”.



En cuanto a Conesa, ha destacado su gran conocimiento de la región, lo que le permitirá impulsar tres grandes sectores de desarrollo económico como son el turismo, la cultura y el deporte, así como el área de juventud, a la que el propio Miras quiere dar más peso esta legislatura.



Ha comentado también la designación de Luis Alberto Marín, que ha causado sorpresa entre los periodistas, puesto que había dejado el cargo al frente de Hacienda, que ahora retomará, para presentarse a las elecciones generales como cabeza de lista al Congreso por Murcia.



Ambos cargos no son compatibles, por lo que Marín dejará el acta de diputado, ha afirmado el presidente murciano, tras asegurar que no le ha costado convencerlo y que se encargará de “una superconsejería”, ya que Hacienda asumirá también las competencias en materia de Empresa.



También ha desmentido los rumores que en las fechas cercanas a las elecciones circularon sobre la posible no continuidad de Juan José Pedreño al frente de la cartera de Salud, y ha afirmado que informó al consejero antes de la convocatoria electoral de que volvería a contar con él si repetía como presidente.



En esta nueva etapa, ha asegurado Miras en su comparecencia ante los medios, el Gobierno regional tendrá que “hacer frente a numerosos retos y desafíos”, y no cuenta, como ya destacó en su discurso de investidura, de 100 días de cortesía “para tomar conciencia”, sino que desde hoy estará “con plenas funciones” y apoyándose en el trabajo previo de los años anteriores.



Además, se ha comprometido a trabajar “escuchando a la gente, saliendo a la calle a conocer la realidad”, con el objetivo de mejorar los servicios públicos, defender el agua, proteger el medio ambiente y recuperar el Mar Menor.



A los nuevos consejeros, a quienes ha agradecido “su disposición y valentía”, les ha pedido “transparencia, honradez y pulcritud en todas sus actuaciones”.



Todos ellos tomarán posesión de sus cargos mañana, jueves, en un acto, también en el Palacio de San Esteban, al que está previsto que acuda el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, tal y como han confirmado fuentes del partido.