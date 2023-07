Fernando López Miras, en COPE: "Murcia puede ser un espejo de lo que pase en España"

Este lunes, los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia tumbaron la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad y abre la posibilidad a nuevas elecciones.

El presidente en funciones de la Región de Murcia ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre el hecho de que el gobierno murciano no se haya constituido tras la negativa de los de Abascal.

"Vox lleva dos semanas sin querer sentarse a negociar porque siempre han dicho que si no se hablaba de sillones en el Consejo de Gobierno no se sentaban a hablar", indica.

López Miras ha afirmado que lo que les sorprende es que la negociación fuese, a última hora, un papel que les entregaron en apenas cinco minutos. Lo ha calificado de desproporcionado porque "no respeta el resultado de las elecciones". En este caso, el PP ha obtenido en la Región de Murcia casi el 50% de los diputados regionales. "Nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Y Vox, en lugar de facilitar la investidura, bloquea. Es sorprendente".

"Su principal preocupación eran los sillones del Consejo de Gobierno"

Sobre una discrepancia que se plasmó a través de redes sociales y que firmó el portavoz de Vox, que lo que pedía era la vicepresidencia y dos consejerías, indica que "se dieron cuenta de que quedaba demasiado en evidencia que su principal preocupación eran los sillones del Consejo de Gobierno. Ni la Región de Murcia ni ningún ciudadano se merece pasar por tres elecciones en seis meses".

De este modo, el presidente en funciones de la Región de Murcia ha tendido la mano a la formación de Vox y a sus votantes "con el compromiso de poder llegar a un buen acuerdo".

Ha recordado López Miras que no rechaza pactar con ellos porque ya lo hizo en 2019. No obstante, ha pedido que "el PP ha sacado el tercer mejor resultado de toda España en Murcia y no hay ningún tipo de alternativa a un gobierno que yo presida. Lo único que puede hacer que no gobierne es un PSOE junto a un veto de Vox. Se trata de respetar el resultado electoral".

No es una cuestión de Vox, asegura, sino de "respetar la legitimidad de un partido que se ha quedado al borde de la mayoría absoluta y lo único que se necesita es que no se bloquee".

López Miras ha insistido en esta premisa en 'Herrera en COPE' y asegura que "se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es. Puede ser un espejo de lo que pase en España".

Ahora tienen un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo y que se produzca una nueva sesión de investidura. Concluye el presidente en funciones de la Región de Murcia en 'Herrera en COPE' recordando que "ahora la pelota está en el tejado de vox. No hay ningún otro candidato con más apoyo que yo, ni ninguna otra mayoría alternativa a la mía. Que no bloqueen y permitan que sea el gobierno popular el que lidere el gobierno de la región".