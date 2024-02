El campo sale a las calles de la Región de Murcia para protestar contra la política agraria

Sin mirar el reloj han salido hoy a las calles los agricultores de la Región, porque hasta que no sean escuchados no piensan ceder en sus protestas. Si tienen que hacer noche, la harán. La competencia desleal con productos de otros países, el poco precio que cobran ellos por los productos que luego elevan su coste ante el consumidor... son demandas que llevan haciendo durante años y ya están cansados de no ser escuchados. Hoy quieren dejar claro cuál es el futuro del sector de seguir así las cosas.