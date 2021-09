Policía Nacional investiga si una joven fue drogada contra su voluntad en un pub del Zig Zag

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar si una joven fue drogada contra su voluntad la semana pasada en un pub del centro de ocio Zig Zag, en Murcia, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Según la denuncia presentada este domingo por la joven, los hechos tuvieron lugar la semana pasada en un pub de este conocido centro de ocio. Al parecer, la denunciante empezó a sentirse mal tras consumir una copa en el local, por lo que supone que pudo ser drogada contra su voluntad a través de la bebida y sin darse cuenta.

En este sentido, la Policía Nacional está pendiente de recibir los resultados de una analítica realizada a la joven para esclarecer el suceso.

Se trata de la única denuncia presentada a la Policía Nacional, aunque varias jóvenes han relatado hechos similares en las últimas horas a través de las redes sociales.

EL AYUNTAMIENTO INSTA A LAS VÍCTIMAS A DENUNCIAR

La concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Teresa Franco, ha reconocido que ha sido conocedora de estos hechos a través de las redes sociales pero también ha estado en contacto directo con quienes dicen haber vivido esta situación. "Animo a todas las chicas que hayan pasado por una situación en la que crean que han podido ser drogadas a través de la bebida que lo denuncien ante la Policía Nacional", ha manifestado.

En concreto, les ha animado a no tener miedo. Incluso, aunque sospechen que les ha sucedido hace tiempo, les ha emplazado a que valoren "la posibilidad de ir a una comisaría y denunciar los hechos, porque estamos hablando de un delito gravísimo".

Y es que, advierte, "te privan de tu capacidad de tomar decisiones libremente", según Franco. "Cuando te privan de libertad, a saber qué otros motivos hay debajo de ello", advierte la concejala, quien cree que esta situación puede desembocar en "abusos sexuales".

"Me parece tan grave esta situación que yo lo único que puedo decir a estas jóvenes que denuncien; que no tengan miedo; que no van a estar solas porque el sistema se va a poner a ayudarlas", tal y como ha señalado Franco. Como concejala de Igualdad, ha dicho tener claro que va a poner todos sus medios a disposición de este "gravísimo suceso" para concienciar y hacer que la sociedad sepa que "esto está sucediendo y cómo pueden evitarlo".

Lo que se necesita, a su juicio, es "un catálogo que llegue a la ciudadanía para que se identifiquen los síntomas que pueden estar teniendo por haber sido drogadas y que sepan qué hacer inmediatamente". Por ejemplo, emplaza a las afectadas a que "no se queden solas, que llamen a alguna amiga, a sus padres o familiares" cuando sufran una situación de estas características.

"Y, por supuesto, a nivel policial, que es como hay que atender estos casos, hay que acompañarles con medidas políticas valientes", según Franco, quien cree que "estamos viviendo momentos en los que el 'negacionismo' está encima de la mesa y la realidad nos supera".

En este sentido, Franco ha advertido que "la realidad" indica que "sí que existen estas violencias machistas", aunque es algo que "también le puede suceder a los chicos". Sin embargo, ha destacado que la mayoría de testimonios "está demostrando que son ellas las que están pasando por este patético y tremendo suceso".

