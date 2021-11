La Guardia Civil sorprende en Murcia a un cazador furtivo

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a un cazador al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el uso de lazos, un medio de caza prohibido por no ser selectivo, informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron cuando, gracias a la colaboración ciudadana, el Instituto Armado fue informado de unas posibles irregularidades de caza, al parecer el uso de lazos, llevadas a cabo en un paraje de la pedanía murciana de Sucina.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se trasladaron hasta el lugar, lo inspeccionaron y localizaron dos lazos artesanales fabricados con cable de acero, uno de ellos con el cadáver de un zorro. Además, se halló en el lugar una jaula trampa para la captura de aves y depredadores simultáneamente.

Todos estos métodos de caza están prohibidos por no poder realizar la selección de la presa. El problema de los lazos es que no se puede distinguir el animal que cae en ellos, por lo que están considerados como artes prohibidas para la caza por tratarse de medios no selectivos en lo referente a la captura de animales.

Las pesquisas practicadas llevaron a los guardias civiles del SEPRONA hasta el titular del coto de caza donde se hallaron las artes prohibidas por ser el responsable de la colocación y uso de estos métodos, por lo que resultó investigado y se le instruyeron diligencias como presunto autor de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El coto de caza donde se hallaron las artes prohibidas está situado dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona, y se encuentra encuadrada dentro de la red Natura 2000 (Red Ecológica Europea de Áreas de Conservación de la Biodiversidad), donde se pueden encontrar especies de fauna protegidas como el búho real o el águila perdicera.

El investigado, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.