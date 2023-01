Detenido un sexagenario por intentar matar a su pareja en Cieza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 66 años por intentar matar a su pareja con un arma blanca mientras estaba acostada en el dormitorio de su vivienda, en la localidad murciana de Cieza, y a la que ha provocado heridas de gravedad en la boca.



Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, la agresión ha tenido lugar pasadas las tres de la madrugada de este lunes cuando el hombre ha intentado apuñalar a su pareja, que ha tenido que ser ingresada en el hospital Lorenzo Guirao de la localidad, aunque se encuentra fuera de peligro.



La víctima sufre heridas en la cara, en el cuello y en el interior de la boca de gravedad.



El detenido, acusado de tentativa de homicidio en el ámbito de violencia de género, ha relatado a los agentes que quería acabar con la vida de su pareja y luego suicidarse, pero no lo logró gracias a la intervención de un vecino.



La hija del detenido, Celia C., que se ha acercado esta mañana al domicilio que su padre compartía con la víctima, ha afirmado que ha intentado hablar con él pero que no ha podido, ya que se encuentra prestando declaración ante la Guardia Civil.



"No me han dejado verlo, no me han dado ninguna explicación", ha señalado la hija del presunto agresor, quien ha indicado que solo le han pedido que fuera a casa de su padre a por sus muletas, "ya que se rompió la tibia y el peroné", ha dicho.



"Que yo sepa la mujer está bien, no está grave", ha añadido.