Aparecen tres personas que se creía podrían haber muerto

Tres de las cinco personas que permanecían en paradero desconocido desde la madrugada de este domingo y se creía podrían haber muerto en los devastadores incendios de las discotecas de Atalayas, en Murcia, se encuentran en buen estado y anoche contactaron con sus familias.



Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Murcia, la cifra de desaparecidos se reduce así a dos.



En los incendios perdieron la vida 13 personas y otras 24 resultaron con heridas, ninguna de las cuales precisó hospitalización

Bomberos

El portavoz de los bomberos de Murcia, Juan Ángel Navidad, ha dicho este lunes que cuando llegaron al lugar del incendio, en la calle Isla Cristina, con una decena de efectivos lo primero que hicieron, sin agua, fue sacar al máximo posible de gente del interior de los locales.



Navidad explicó a los periodistas en las inmediaciones de las discotecas incendiadas (Teatre y Fonda Milagros) que "hubo un momento en el cual la carga calórica fue tal que expulsó a la gente y a partir de ahí ya hubo que montar el agua y se trajeron aquí dos vehículos de Autoescala para intentar sofocar el incendio desde la parte exterior" porque desde dentro era prácticamente imposible entrar.



Por otro lado, indicó que esperan que contacte con ellos la Policía Científica "para ver qué intención es la que tienen y hacia dónde quieren buscar, porque el edificio está en unas condiciones complicadas y un edificio tan grande no se puede apuntalar en su totalidad y garantizar la integridad de todo el personal".



De la posible fecha en la que esté totalmente asegurada la zona para que entren los investigadores, respondió que no podría garantizar una fecha exacta y comentó que actualmente siguen rastreando, han cuadriculado el edificio y trabajan punto por punto todos los sitios donde pudieran hallarse posibles cadáveres, es decir, un volumen volúmen compatible de escombro con la presencia allí de un resto humano.



Siete son los bomberos que realizan esta mañana esas tareas de rastreo para localizar a las dos personas que por el momento continúan desaparecidas.



Del origen del incendio, indicó que estuvo en la zona más lateral derecha de las discotecas, que es donde han aparecido los cuerpos y donde probablemente pudo haber más concentración de gente, en el local Fonda Milagros, pero aclaró que ello no quiere decir que sea ese el origen exacto del incendio..



De si el material de las salas podría haber contribuido a la distribución de las llamas, respondió que no es consciente del material que había dentro y que nunca había entrado en esos locales.



Navidad llegó a la zona del incendio a las 6:15 horas de la madrugada y se retiró a las 19:00 horas de la tarde, dando por extinguido el fuego a las 11:00 horas aproximadamente.