Vox presenta recursos para exigir un nuevo recuento de votos en el municipio de Ceutí

Vox ha presentado tres recursos para exigir un nuevo recuento de votos en el municipio de Ceutí (Murcia) con el fin de aclarar lo sucedido con 27 sufragios que han "desaparecido" tras ser declarados nulos.

Cabe recordar que el PSOE obtuvo 9 concejales en Ceutí (uno más que en la pasada legislatura), consiguiendo la mayoría absoluta. El PP obtuvo 5 ediles (dos menos que en 2019), mientras que Vox obtuvo dos y Ciudadanos conservó el que tenía.

Sin embargo, estos votos desaparecidos podrían arrebatarle la mayoría absoluta a la candidata socialista.

Vox, que ha presentado los recursos ante la Junta Electoral, ha señalado a Europa Press que las irregularidades están "constatadas".

"Ante el significativo incremento del voto nulo en Ceutí, y dados los comentarios de los apoderados de Vox, decidimos interponer un recurso para que volviera a valorarse la idoneidad de declarar nulos esos votos o no", ha manifestado Rubén Martínez Alpañez, diputado electo del partido.

La "sorpresa" fue cuando, según ha relatado Martínez Alpañez, se procedió a la "evaluación" de la correcta nulidad de esos votos y "nos encontramos con que han desaparecido". Además, ha indicado que, en aquellas mesas donde no han desaparecido, "podemos verificar la existencia de votos que fueron declarados nulos y que eran perfectamente válidos, y a favor de Vox".

Ha precisado que, por el contrario, existen mesas en las que, "además de no estar debidamente cumplimentada la documentación oficial", los votos nulos "no existen y no se puede verificar si efectivamente estaban anulados de forma correcta o no".

Martínez Alpañez ha explicado que la Junta Electoral de Zona de Mula ha elevado el asunto a la Junta Electoral Central, "dada la anomalía democrática de que desaparezcan los votos y no puedan evaluarse en segunda instancia".

Además, a esto ha sumado que el 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas, Vox se quedó a 4 votos de obtener un concejal más en el municipio, tras la aceptación de un voto que en principio fue declarado nulo. Así, el partido "se encuentra a tres votos" de conseguir un concejal más en el Ayuntamiento de Ceutí.

"Dada la importancia que tiene de cara a la conformación del Pleno del Ayuntamiento se hace más necesario que nunca garantizar que el proceso democrático se ha cumplido a rajatabla y que la representación del Ayuntamiento de Ceutí corresponde a la voluntad de los votantes del municipio", ha comentado el parlamentario.