PP y VOX insisten en la necesidad de hablar, pero aún no hay acuerdo para conseguir la investidura de Miras

El PP ha insistido este lunes, tras la reunión de la Junta de Portavoces de que está abierto a hablar con VOX para llegar a un acuerdo programático y encontrar "puntos comunes" de los programas electorales que les permita "llegar a un acuerdo y posibilitar un Gobierno estable".

Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que ha informado de que ellos propondrán como candidato a presidir la Comunidad a Fernando López Miras. Segado ha reiterado que la oferta que hacen a VOX es "sentarnos a hablar y seguro que podemos encontrar puntos comunes que nos permitan llegar a un acuerdo y que posibilitara un Gobierno estable con un acuerdo programático".

Segado ha señalado que con los votos conseguidos por el PP, a su candidato, Fernando López Miras, le bastaría cuatro abstenciones para ser investido presidente de la Comunidad. En ese sentido, ha recordado que hace dos años hubo una situación muy similar en la Comunidad de Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso obtuvo un 44% de los votos y se quedó a cinco escaños de la mayoría absoluta.

"En ese momento, el Grupo Parlamentario VOX en Madrid votó a favor de la investidura porque entendían que el resultado era suficientemente contundente para apoyar esa candidatura", ha dicho antes de apelar al "mismo sentimiento que hace dos años sirvió en Madrid para que sirva también en la Región de Murcia".

Desde VOX, su portavoz parlamentario, José Ángel Antelo, ha reiterado que su mano "sigue tendida desde el día de las elecciones. Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de negociación, pero esperamos que la haya porque la Región nos ha dicho que nos tenemos que poner de acuerdo y que tenemos que conformar un Gobierno estable que suponga más del 60% del voto en la Región. Ese es el mandato de las urnas, nosotros lo hemos escuchado desde el primer día y hay gente que va a necesitar más tiempo a la hora de escucharlo, pero esperemos que lo escuche porque otra cosa no se entendería".

Antelo ha recordado que en la anterior legislatura López Miras fue presidente regional "gracias a que VOX le apoyó". En ese sentido, ha puntualizado que hubo un acuerdo programático, pero "no se cumplió. Ya hemos aprendido. Para que se cumplan las propuestas de VOX, deben depender de VOX, el ejemplo está en Castilla y León y en Valencia y es el modelo que queremos y que quiere la Región de Murcia, porque así se ha votado".

No obstante, ha rechazado que ellos hubieran pedido la presidencia de la Asamblea Regional. "No ha habido negociación", ha negado antes de apuntar que su teléfono siempre está disponible, lo tienen Segado y López Miras y encantados estamos de atenderles bajo la premisa de respetar el resultado electoral, a los votantes de VOX. Lo que no queremos es lo que sucede en Extremadura, hay que dar pasos adelante, hay que tejer una alternativa y alianzas".

Desde el PSOE, la viceportavoz Carmina Fernández, ha visto una "sintonía evidente en la manera en la que se trasladan los acuerdos. Tanto el PP como VOX coinciden bastante", ha dicho. Mientras que la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, ha dudado de que la Región tenga un presidente antes del 23 de julio y pide un Gobierno que trabaje "cuanto antes" por la Región. "La Región merece un Gobierno que se ponga a trabajar ya por la Región. Hasta que no haya una propuesta en firme encima de la mesa no vamos a elucubrar con lo que van a hacer PP y VOX porque cualquiera sabe".

LA JUNTA DE PORTAVOCES FIJA LA DISTRIBUCIÓN DEL HEMICICLO

Por otro lado, durante la Junta de Portavoces se ha acordado la distribución de los grupos parlamentarios en el hemiciclo, donde los cuatro portavoces parlamentarios van a ocupar un asiento en la primera fila, detrás de los miembros del Gobierno. Partiendo desde la presidencia, la parte derecha la ocupará el Grupo Parlamentario VOX, a continuación, el Partido Popular, después el Grupo Socialista y, por último, la parte más a la izquierda, los diputados del Grupo Mixto.

También se ha adoptado el acuerdo para la distribución del número de diputados en comisiones parlamentarias y en la Diputación Permanente. Las comisiones tendrán 11 miembros, de los cuales cinco serán para el PP, tres para el PSOE, dos para el grupo VOX y uno para el Grupo Mixto. Los 'populares' han informado de que hasta el jueves a las 10 de la mañana, la presidenta de la Asamblea ha dado plazo para designar a los diputados que formarán parte de cada una de las comisiones y de la diputación.





