PP y VOX firman un acuerdo de gobierno en el que priorizan la mejora del estado del Mar Menor

PP y VOX han firmado este martes por la mañana en la Asamblea Regional un acuerdo programático para gobernar durante la legislatura en la Región de Murcia. El documento, firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez Alpañez, está compuesto por 30 puntos en los que se abordan cuestiones como la mejora del estado del Mar Menor, la protección del trasvase Tajo-Segura o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en los centros públicos.

El pacto fija una "hoja de ruta común" para los próximos cuatro años que, en palabras de Segado, "genere confianza, certidumbre y dé un gobierno fuerte y estable". Desde VOX han asegurado que ha sido "muy fácil de consensuar" este acuerdo con el PP y les ha agradecido el haber mostrado "altura de miras a la hora de configurar lo que la Región de Murcia necesita para ponerla a la vanguardia de España".

El documento, que fija un programa basado en "propuestas fundamentalmente del PP con algunas aportaciones de VOX", según Segado, prioriza la mejora del estado del Mar Menor. De hecho, en la rueda de prensa posterior, ambos portavoces parlamentarios han asegurado que es una "prioridad" actuar para conseguir la mejora del estado de la laguna salada.

Tal y como han detallado desde VOX, el documento establece que "se acometerán todas las medidas necesarias para mejorar el estado del Mar Menor", lo que incluye que se acometerán "todas las infraestructuras necesarias" para que mejore el estado de la laguna salada.

El acuerdo no refleja nada sobre la modificación de la ley del Mar Menor, por lo que Martínez Alpañez, ha puntualizado que "aquí lo que no vamos a hacer es pararnos en un verbo cuando estamos de acuerdo en que hay que trabajar por seguir mejorando la situación del Mar Menor. No podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros cuando estamos absolutamente de acuerdo". De hecho, desde el PP, Segado ha incidido en que no van a dar "ni un paso atrás en la protección del Mar Menor y exigiremos que todos que cumplan con sus promesas", en referencia tanto al Gobierno de España como al regional.

La educación es otro de los puntos que aparecen en el acuerdo. Mientras VOX ha hablado sobre la posibilidad de que haya "PIN parental" con respecto a lo que la norma les permita, aunque desde el PP se han remitido a lo que figura en el documento negando que el término aparezca. Además de eso, ambos partidos han adquirido el compromiso de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos, "sacar cualquier ideología de las aulas" y establecer una evaluación periódica anual para conocer el conocimiento de los alumnos.

Además de eso, se aborda la cuestión de las subvenciones para los sindicatos. En este sentido, aunque VOX ha asegurado que estas "desaparecerán", desde el PP se han limitado a afirmar que con este acuerdo se promoverá el sistema de concurrencia competitiva frente a las subvenciones directas a fin de "ser eficientes en el control del gasto público".

Por otro lado, en el documento también se ponen en valor las políticas públicas centradas en las familias, la promoción de la natalidad, el cuidado de los mayores, así como las rebajas de impuestos, como la rebaja general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la ampliación bonificación de este para la compra de una vivienda habitual, reduciéndolo para jóvenes y familias numerosas.

Además, en el documento se indica que se abordarán medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y también las personas mayores. Defiende, además, el trasvase Tajo-Segura, se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua, así como la protección del sector agroalimentario, se exige al Gobierno nacional un nuevo sistema de financiación y se abordará la disminución de las listas de espera en Sanidad.

Segado, que ha insistido en que el pacto era la única vía para evitar una repetición electoral, ha indicado que "recoge lo que realmente interesa a los ciudadanos de la región", mientras que Martínez Alpañez ha calificado el acuerdo de "hito histórico".

Cabe recordar que además del acuerdo programático, PP y VOX han acordado que la formación de Abascal entre en el Gobierno cediéndole las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia.