Vox celebra la admisión a trámite de su recurso contra la "ley comunista"

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado por su formación contra la Ley "comunista" que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. A su juicio, este episodio constituye un "primer paso importante" y ha mostrado su esperanza en que el TC declare "inconstitucional" la norma.

En una rueda de prensa, Antelo ha confiado en que el TC declare la Ley inconstitucional porque "atenta contra la libertad de empresa; porque acaba con la propiedad privada y, sobre todo, porque va a generar un ente paralelo en el entorno del Mar Menor que nadie ha votado y configurado por 'ecolojetas' de todo tipo que dirán qué es lo que se puede hacer, cuándo se puede hacer y cómo se puede hacer" respecto a la laguna salada.

Todo ello provocaría una "arbitrariedad total y absoluta" respecto a lo que va a suceder en el Mar Menor, según Antelo. A su parece, "ni siquiera" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovió la Ley "establece qué sanciones se van a poner, qué es lo que no se puede hacer o qué es lo que sí se puede llevar a cabo". "Esto, lógicamente, deja las decisiones a la arbitrariedad de turno de un grupo de 'ecolojetas' al que nadie ha votado", ha aseverado.

Antelo ha reprochado que es una ley "comunista" y se ha mostrado "sorprendido" por el posicionamiento de algunos partidos que, al principio, estaban en contra de la ILP del Mar Menor porque decían que era una "aberración jurídica", como el PP.

Sin embargo, ha recordado que los 'populares' "cambiaron de parecer" a las dos semanas "sumándose, nuevamente, a la izquierda y la extrema izquierda, que es muy dada a montar este tipo de chiringuitos en torno al Mar Menor porque viven, por desgracia, de las miserias" de la laguna salada.

ESPERA UN "LLENO" EN EL MITIN DE ESTE DOMINGO

Ha recordado que Vox celebrará un "gran acto" este domingo, a las 12.00 horas, en la plaza de toros de Murcia en el que se va a hablar "del Mar Menor, del agua y del campo" porque el partido "abandera todas y cada una de las necesidades de la Región de Murcia".

En este sentido, ha adelantado que intervendrá el presidente nacional del partido, Santiago Abascal. Los demás oradores se darán a conocer en su momento, según decida la dirección nacional. Antelo ha remarcado que el 95% de los asistentes al acto serán "de la Región de Murcia por razones más que obvias".

A su parecer, el hecho de que Abascal esté con todo su equipo en la plaza de toros de Murcia --una de las más grandes de España-- "habla por sí solo". Así, ha adelantado que la previsión de asistencia es lograr el "lleno". "Va a ser un acto festivo, para estar con la familia y para escuchar lo que muchos quieren silenciar", ha destacado.

"VAMOS A DEROGAR TODA LA PORQUERÍA DE LEYES"

"En Vox vamos a derogar toda la porquería de leyes que criminalizan al sector primario, tanto en la Región como en la nación; y vamos a hacer una ley que, de verdad, cuide del Mar Menor", según Antelo, que propone una norma que haga "compatible" la laguna salada con su economía, que "es lo mismo que hacerla compatible con la economía de la Región".

A este respecto, ha lamentado que el PP y el PSOE "han convertido el Mar Menor en su particular desagüe, con esos saneamientos que son totalmente deficitarios y que son los mayores productores de la mortandad de peces". A su juicio, 'populares' y socialistas "han criminalizado" al sector "más pujante" de la Región con el fin de "exculparse ellos mismos".

Antelo ha destacado que "la Ley en sí atenta contra las normas que nos hemos dado entre todos". "Una cosa no puede tener derechos", según el presidente provincial del partido.

Ha destacado que las personas que viven en el entorno del Mar Menor votan en las elecciones municipales y "son los ayuntamientos los que tienen que hacer las leyes de urbanismo". Así, ha considerado que "no puede ser que un ente paralelo decida en un terreno que es agrícola cómo se puede cultivar, cuándo hacerlo o de qué manera". Además, ha criticado que la ley "se mete también en competencias autonómicas".

INSTA A HACER UN "DIAGNÓSTICO CORRECTO"

"Nosotros deberíamos de haber cuidado el Mar Menor desde hace muchísimo tiempo y los diferentes ayuntamientos y gobiernos regionales no lo han hecho", según Antelo, quien ha destacado que todos los integrantes de Vox son los "primeros interesados" en recuperar el Mar Menor pero, para ello, ha considerado que hay que hacer un "diagnóstico correcto" de lo que pasa en la laguna salada.

Así, ha invitado a cualquiera a acudir a San Pedro del Pinatar y consultar las cartas náuticas. "En las encañizadas había una profundidad de tres metros; y ahora los pájaros pasan por encima", según Antelo, quien ha apostado por "abrir las golas y mantenerlas", haciendo un "drenaje perimetral" y unos saneamientos "separativos" que son "obligatorios por ley".

Asimismo, ha apostado por "desviar las ramblas que desembocan al Mar Menor" porque cada año llevan en torno a 30 hectómetros cúbicos de lodo.

En este sentido, ha señalado que el Mar Menor "no es una laguna" sino que "realmente es una bahía en fase de colmatación", y "si no hacemos nada, se cerrará y se secará". Por eso, ha insistido en desviar las ramblas al Mar Mediterráneo, lo que "posiblemente" constituya la "acción más difícil y costosa" a desarrollar.

EL SANEAMIENTO, "CULPABLE" DE LA SITUACIÓN

Antelo ha subrayado que el saneamiento es "más culpable" de la situación del Mar Menor que los nutrientes derivados de la actividad agraria. "Es más, para que la eutrofización se produzca, necesitas el fosfato, que lo aportan los saneamientos y las aguas residuales", según el presidente provincial de Vox, quien ha defendido que los agricultores, a día de hoy, "utilizan un mínimo de nitratos".

De hecho, ha señalado que hay 15 boyas en el Mar Menor y solo tres de ellas "se encontraron nitratos por debajo de la media aconsejada". Sin embargo, ha explicado que en todas ellas "detectaron fosfatos, que los aportan los saneamientos".

Ha reprochado que "hay tres tipos de científicos" en España. Para empezar, ha señalado que están "los del PP, que dan unas conclusiones previas y pactadas"; en segundo lugar están "los que cobran del PSOE y dan también unas conclusiones previas y pactadas". En tercer lugar, ha defendido que están "los técnicos de verdad", que "son los que ya en el 2019" aportaron las medidas que "propuso Vox".

"Hay que asumir los errores del pasado y que el PSOE y el PP no han hecho nada en el entorno del Mar Menor", según Antelo. De hecho, ha valorado que "vemos cómo ahora, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dan 20 millones de euros para recuperar el Mar Menor y, curiosamente, van destinados a los saneamientos".

Ha afeado que algunos alcaldes del Mar Menor "tienen una cara muy dura" y "negaron los vertidos al Mar menor cuando hay comunidades de vecinos que ya dicen que vierten directamente sus aguas residuales al Mar Menor porque no están comunicados con los diferentes colectores". "Mientras no solucionemos esto, el Mar Menor no se va a recuperar", ha aseverado.