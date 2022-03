El Víctor Villegas acoge 'Viejos Hazmerreíres', el espectáculo con los mejores éxitos de Les Luthiers

El Auditorio Víctor Villegas acoge hoy y mañana el espectáculo ‘Viejos Hazmerreíres’, un recopilatorio con los mejores éxitos de Les Luthiers. Los llamados ‘dueños del humor inteligente’ vuelven a encontrarse con el público de la Región para presentar una antología de sus obras más celebradas, además de revelar su nuevo material.

Bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’, surgirán en esta nueva puesta en escena versiones de ‘Las majas del bergantín’ (zarzuela náutica), ‘Quién mató a Tom McCoffee’ (música en serie), ‘Loas al cuarto de baño’ (obra sanitaria) o ‘Pepper Clemens sent the messenger’, nevertheless the reverend left the herd (ten-step)’, entre otras.

Además, incluye obras que no se han representado en la Región de Murcia como ‘Receta Postrera’, un vals culinario interpretado con la batería de cocina, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

La última actuación de esta formación en la Región fue el 9 de noviembre de 2016, donde completó el auditorio con ¡CHIST!, el trigésimo cuarto espectáculo del grupo, estrenada en 2011 en el Teatro Astengo, en Rosario, Argentina. El espectáculo estuvo en cartelera durante cinco años, pasando por numerosas localidades latinoamericanas y en España, para dar paso a este, su siguiente espectáculo, ‘Viejos hazmerreíres’.

Este grupo de músicos-actores-humoristas argentinos celebran este año sus 55 años de trabajo ininterrumpido en los escenarios, una trayectoria que se ha visto reconocida con distinciones, como la que otorga el Congreso de la República Argentina, la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’; el premio Grammy Latino especial a la Excelencia Musical (Estados Unidos, 2011); la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria (España, 2007); y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”, entre otros reconocimientos.

Las entradas todavía están disponibles en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas (Tfno. 968 34 30 80) y también se pueden adquirir en la web del Auditorio y en Bacantix.