Vélez reta a López Miras a un cara a cara para debatir sobre agua

El delegado del gobierno en Murcia y secretario general del PSRM, José Vélez, ha retado este miércoles al presidente autonómico, Fernando López Miras, ha llevar a cabo un “cara a cara” para debatir sobre agua y confrontar la actuación del Ejecutivo del PP en los últimos 30 años frente al trabajo realizado, ha dicho, por el Gobierno de Pedro Sánchez.



En declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa sobre la revalorización de las pensiones, Vélez ha defendido el trabajo y “compromiso” del actual Ejecutivo central para avanzar en garantizar agua para la región “para siempre” y sin dependencia de las condiciones climatológicas, como ocurre actualmente con los aportes del trasvase.



Según ha insistido, en los casi 30 años que el PP lleva en el poder en la comunidad autónoma, “no se ha hecho absolutamente nada para resolver el problema del agua” más allá de utilizar el tema cuando se acercan las elecciones, por lo que ha pedido ese debate “en presencia de todos los medios de comunicación” a Miras “si tiene valor”, ha dicho.



El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha defendido, ha comprometido inversiones por valor de 700 millones de euros para mejorar el actual sistema de desalación aumentando la interconexión entre las plantas e impulsando la implantación de energía fotovoltaica para aumentar la cantidad y rebajar el coste de esa agua.



El objetivo es que “en el peor de los casos” la región pueda contar con la misma cantidad de agua desalada que la que dejará de recibir del río Tajo con el nuevo plan hidrológico.



Vélez ha recordado que durante la última legislatura de Mariano Rajoy la comunidad autónoma apenas recibió 800 hectómetros cúbicos del trasvase en cuatro años debido a las duras condiciones de sequía.



Con el actual proyecto del Gobierno central, se recibirá como mínimo esa cantidad de agua desalada en el mismo periodo, y ello sin estar supeditado a las condiciones climatológicas.



“Mientras López Miras sigue enfrascado en confrontar, yo sigo trabajando con el Ministerio y los regantes para seguir buscando soluciones para tener garantizada el agua de la mejor forma posible”, ha insistido.



Sobre el plan hidrológico aprobado, ha reconocido que no recoge todas las reivindicaciones planteadas por los socialistas valencianos y murcianos, pero ha supuesto un avance en cuanto a la propuesta inicial por ejemplo, en la fijación de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo, que se ampliarán de forma progresiva dando margen para la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras de mejora de la desalación.



No obstante, ha señalado: “Nunca estaré satisfecho hasta que no tengamos el agua que necesitamos para siempre, lo estaré cuando tengamos agua sin estar pendientes del clima, y para eso estamos trabajando”.



Sobre si piensa que esta cuestión le pasará factura electoralmente en los comicios del próximo mes de mayo, ha confiado en que no sea así porque el trabajo con el Gobierno central, ha dicho “va por el buen camino” en aras de garantizar esa agua sorteando los inconvenientes del cambio climático.