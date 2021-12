Vélez pregunta a MIras si exige el pasaporte Covid a Campuzano, que "reniega de la vacunación"

El secretario general del PSRM, José Vélez, ha preguntado al presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, si al entrar en las reuniones del Consejo de Gobierno exige el pasaporte Covid a la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, que "reniega" de la inmunización y que "dice que no se va a vacunar".

En este sentido, Vélez ha criticado que el Gobierno murciano está haciendo una gestión "nefasta" de la pandemia y cree que "siempre ataca a los mismos cada vez que tiene un problema". En este caso, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico "vuelve a atacar a la hostelería y al ocio nocturno".

Ha señalado que la Comunidad ha implantado un pasaporte Covid "cuando todos sabemos que en el Gobierno regional hay una consejera que reniega de vacunarse". Así, se ha preguntado si López Miras pide el pasaporte Covid a la consejera cuando va a las reuniones. "¿O allí no hay peligro de contagiar a nadie?, ¿Solamente hay peligro de poder contagiarse en la hostelería?", se ha cuestionado.

Así, Vélez ha pedido a López Miras que "sea serio por una vez y no esté pensando exclusivamente en los votos". Al contrario, le ha pedido que "piense en esta magnífica Región, en sus ciudadanos, en la gente que lo pasa mal y que busque soluciones sin quitarse los problemas de en medio siempre atacando a los mismos".

Vélez también se ha referido a la petición del Gobierno murciano, que solicitó colaboración de los ayuntamientos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del cumplimiento del uso del pasaporte Covid.

Al ser preguntado a este respecto, el secretario general del PSRM ha afirmado que los ayuntamientos "son los que más están cumpliendo con sus competencias". De hecho, ha ensalzado que "están siendo serios y están actuando por encima de sus competencias".

"Porque no solamente tienen que defender sus competencias, sino que tiene que ejercer las que no está realizando la Comunidad de Murcia", según Vélez, quien ha subrayado que, gracias a los consistorios, "hemos salido de situaciones muy difíciles en esta Región.

Asimismo, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "estarán, junto a las policías locales, y lo hemos demostrado desde el 14 de marzo, cuando se declaró el Estado de Alarma". A su juicio, han demostrado que "siempre están ahí; siempre colaborando, cooperando entre ellas; preocupados siempre por dar la mejor asistencia a la ciudadanía".

Por lo tanto, reconoce que le "duele mucho" que el Gobierno murciano "siempre intente salir de los problemas que ellos no solucionan" poniendo el foco "en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en la Delegación e, incluso, en los propios ayuntamientos".

A su juicio, "necesitamos un gobierno responsable, serio, capaz de gestionar esta Región y que no busque culpables en todos sitios; y nunca se miren a ellos".

"Y, por supuesto, necesitamos un Gobierno que no actúe al dictado de la calle Génova de Madrid y al campeón del mundo de lanzamiento de hueso de oliva", ha aseverado.

"Para que me digan que me he metido con Cieza, que es una ciudad maravillosa, que tiene un alcalde que es una persona magnífica, que es un gran gestor y que tiene un ayuntamiento maravilloso al que yo respeto, al que yo quiero", ha remarcado.

