El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Vélez, ha reconocido que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales “no se corresponden con nuestras aspiraciones”. “No han sido buenos”, ha aseverado.



Por ello, ha anunciado que a partir de ahora se abre “un nuevo ciclo político”, en el que el PSOE “trabajará para estar a la altura de los ciudadanos”, a través de una oposición “útil y constructiva”, aunque ha advertido que “nos tendrán enfrente si se pretenden recortar derechos y libertades”.



Vélez, quien ha comparecido en rueda de prensa en la sede socialista arropado por los miembros de su candidatura, ha felicitado a la ciudadanía “que ha vuelto a dar ejemplo de comportamiento democrático”, así como a todos los candidatos que han ganado en las municipales, de forma especial a los del PSOE.



También ha felicitado al Partido Popular y a Fernando López Miras porque “ellos han ganado las elecciones autonómicas”. Los populares han obtenido 21 escaños en la Asamblea Regional, cinco más que en la actualidad, mientras que el PSOE ha perdido cinco diputados, al pasar de 17 a 12.



La tercera fuerza política en el Parlamento autonómico es Vox, que ha pasado de cuatro a 9 escaños, mientras que Podemos-Verdes mantiene dos escaños. Entra por primera vez en el hemiciclo la formación cartagenerista Movimiento Ciudadano con un parlamentario, y Cs desaparece.



Pepe Vélez ha reconocido que “nuestra alternativa de cambio de las políticas regionales no ha convencido a la mayoría”, pero ha recalcado que desde el PSOE “seguiremos trabajando para ganar la confianza de quienes hoy no nos han votado”. “Este proyecto tenía por objetivo alcanzar una mayoría suficiente y no seré ni complaciente ni conformista”.



Por ello, Vélez ha avanzado que a partir de mañana comenzará a reflexionar en el seno del partido “de manera tranquila y pausada qué hacer para presentar una alternativa clara y seria para dentro de cuatro años”.



Sobre su futuro político, ha descartado pronunciarse “en caliente” porque “no es la mejor forma”.



“Tendremos que valorar tranquilamente cuáles han sido los motivos que nos han llevado a estos resultados”, ha dicho.



El líder de los socialistas murcianos ha dicho que “nos cuesta entender qué ha pasado para que el partido que se cargó el Mar Menor –en referencia al PP—haya sido el más votado” en esa zona, cuando el PSOE ha hecho un “gran esfuerzo” en el ámbito nacional, regional y local por defender la laguna y regenerarla.



También ha comentado que es “digno de reflexión” lo que ha ocurrido con el trasvase Tajo-Segura y el Plan Hidrológico Nacional. “Probablemente, quien más hizo por traer agua a la Región no supo trasladar a la ciudadanía todo lo que ha hecho”, mientras el PP “ha sabido vender mejor que nadie la nada que ha hecho”, ha agregado.



Finalmente, Vélez ha opinado que no cree que las detenciones en Albudeite por presunta compra de votos destapada en una investigación contra el tráfico de drogas haya afectado al resultado, porque “fuimos contundentes desde el primer día”. “Este es un partido serio y no va a permitir ninguna situación que puede enturbiar la ética y los valores del Partido Socialista”, ha recalcado