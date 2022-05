Vélez emplaza a Luengo a acabar con vertidos de nitratos y evite el "cachondeo"

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha comparado hoy al Gobierno regional con la revista satírica 'El Jueves', en la que "todo es cachondeo, bromas y risitas", y ha pedido a los responsables de la Comunidad que se dediquen a evitar la llegada de nitratos al Mar Menor, que, según ha recordado, es competencia autonómica.

En declaraciones a los medios antes de presidir en Murcia el acto de conmemoración del 178º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, Vélez ha contestado así al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien acuso ayer al Gobierno central de las "consecuencias nefastas" para la laguna de la paralización de la estación de bombeo de la rambla del Albujón.

"No me apetece hablar en un día tan grande de algo tan ridículo", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha apuntado que los políticos deben ser "serios" y no se pueden "reír" de la sociedad ni del estado de la laguna.

Vélez ha indicado que el agua que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) distribuye a los regantes del Campo de Cartagena "no lleva nitratos" y que la Comunidad Autónoma es la administración competente en que los caudales no lleguen al Mar Menor con cargas de nutrientes por encima de lo establecido legalmente.

A juicio del secretario general del PSRM-PSOE, el Gobierno regional no está cumpliendo sus competencias porque sus dirigentes "están en otros temas", como "salvar sus puestos" y "quedar bien con Génova", en referencia al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Por ello, Vélez ha pedido a Luengo que se "centre" en trabajar en "sus obligaciones" y no "engañar más" a los ciudadanos, que no merecen que se les sigan diciendo "absurdeces".

"Es verdad que algunas veces cuando se dice una mentira muchas veces pueda parecer que es verdad, pero le digo a Luengo que, si para ganar votos, hay que estar engañando continuamente a los ciudadanos, yo no ganaré votos, pero me sentiré a gusto conmigo mismo y orgulloso de mi partido", ha espetado el delegado del Gobierno.

Para Vélez, la sociedad de la Región de Murcia no se merece que la discusión permanente "sobre mentiras", sino que hay que abordar la adopción de "soluciones reales", algo que, según el líder socialista regional, el ejecutivo autonómico no está en disposición de hacer.