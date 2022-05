Vélez emplaza al Gobierno regional a sacar el agua del Cuaternario y desnitrificarla

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha emplazado al Ejecutivo murciano a extraer el agua del acuífero Cuaternario, desnitrificarla y ponerla "en funcionamiento" porque es algo que entra "dentro de sus competencias". Además, ha pedido a la Comunidad que lo haga "mañana mismo" porque, de lo contrario, estaría "perdiendo tiempo" y le ha instado a ejecutar el proyecto evaluándolo medioambientalmente.

"Espero y deseo que lo haga y que no sigan llorando porque, al final, lo único que hace el Gobierno regional es culpar a Pedro Sánchez", ha aseverado Vélez, quien ha pedido al Ejecutivo murciano que no espere a "pasado mañana" para llevar a cabo este proyecto.

Ha criticado que el Ejecutivo regional sostenga que el Gobierno de España no utiliza el agua del Cuaternario para limpiar los nitratos. "Menos cuentos", ha pedido Vélez en este sentido, para afirmar a continuación que "esto del Mar Menor no puede ser un juego de trileros". "No sé por qué el Gobierno regional puede estar jugando a engañar a la gente y dejando pasar el tiempo", ha reprochado.

Por ello, ha instado al Gobierno murciano a que ejerza sus competencias y, si se ve "incapaz de gestionar" que deje paso "a esa gente que está dispuesta a gestionar para que esta Región progrese". Y es que ha lamentado que "llevamos ya casi 30 años perdidos, no podemos perder ni un día más".

"ESPERANZADO" TRAS LA REUNIÓN CON MORÁN

Vélez ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación tras ser preguntado por la reunión que mantuvo este lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ha reconocido que se enmarcó en los encuentros que habitualmente tienen las delegaciones del Gobierno con los ministerios pero que, en este caso, tiene "algunos asuntos de importancia" como el Mar Menor.

"Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de felicitación al Ministerio para la Transición Ecológica y, de una manera especial, a la vicepresidenta Teresa Ribera y al secretario de Estado por ese gran trabajo que están haciendo para suplir la falta de seriedad de quien realmente tiene las competencias máximas en el Mar Menor, que es el Gobierno regional", ha remarcado Vélez.

Y es que ha criticado que el Ejecutivo regional "lleva casi 30 años mirando para otro lado". Ahora, ha celebrado que "por fin tenemos un Ministerio y un Gobierno de España que ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho que el Mar Menor no puede morir; y no va a morir". Para eso, ha destacado que hay un Ministerio "serio, que está trabajando y que ha puesto encima de la mesa más de 500 millones de euros y que va a seguir haciendo infraestructuras" para salvar la laguna.

Ha mostrado su esperanza en que este Ejecutivo regional, "o el que venga muy pronto", se ponga a "trabajar algún día de forma coordinada con el Gobierno de España para avanzar en la llegada de un Mar Menor como merecen los murcianos y murcianas".

"ILUSIONADO" TRAS LA REUNIÓN CON MORÁN

Ha señalado que también habló de agua con Morán. "No sería normal que no hubiéramos abordado ese tema", ha reconocido Vélez, quien encontró a un secretario de Estado "con ganas de avanzar, como también lo está haciendo la vicepresidenta". Para ello, ha augurado que ambos van a seguir teniendo reuniones con los regantes y con sus representantes.

"Desde luego, tengo que decir que yo no salí desolado, sino que salí con mucha ilusión de esa reunión porque vi claramente que hay un Gobierno de España y un Ministerio de Transición Ecológica que está tratando de llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes", ha señalado.

Además, Vélez pudo comprobar en el encuentro que "se está avanzando en una solución de confianza y de seguridad para que los regantes tengan claro que las posibilidades de una menor llegada de agua trasvasada pueda suplir por otros medios". El objetivo, añade, es suplir "esa cantidad hídrica que pueda, en un momento dado, no llegar".

A su juicio, hay que buscar esa "seguridad" y hay que avanzar en que los regantes "tengan asegurado que van a tener perfectamente cubiertas todas las necesidades hídricas".

De hecho, Morán le dijo que ya estaban comprometidas una serie de reuniones posteriores con los representantes de los regantes. "Estoy convencidísimo de que muy pronto vamos a ver cómo se van calmando las aguas y que todo el mundo tiene confianza en un Gobierno que ha hecho algo fundamental, porque no hay nada como los hechos", ha concluido.

En este sentido, ha recordado que a la Región de Murcia llegaron 800 hectómetros cúbicos de agua durante los cuatro años del PP en el Gobierno de España. En cambio, ha defendido que han llegado "más de 1.100 hectómetros cúbicos de agua trasvasada a la Región de Murcia con un Gobierno socialista".

Esto quiere decir, según Vélez, que a falta de un mes para terminar los cuatro años de Gobierno del PSOE "resulta que han llegado 300 hectómetros cúbicos más que con el PP". "Y eso es lo que vamos a seguir haciendo: trabajar para que las palabras sean idénticas a los hechos".

Al ser preguntado por si vio al Ministerio abierto a cambiar los caudales ecológicos del Tajo, Vélez ha señalado que el cambio climático "está aquí" y eso "va a suponer una merma de las cantidades hídricas que podemos tener".

"Vi al Ministerio abierto a lo que, para mí, es lo más importante: buscar las soluciones para que tengamos garantizadas las necesidades hídricas. Yo soy de los que piensa que lo del 'agua para todos' fue un invento del PP para engañar a la gente. Pusieron miles de pancartas, pero las pancartas no dan ni una sola gota de agua", ha remarcado.