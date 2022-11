Vélez descarta dimitir tras ser citado como investigado

El delegado del Gobierno en la Región y líder de los socialistas murcianos, José Vélez, ha asegurado que no está preocupado por haber sido llamado a declarar como investigado por presuntas irregularidades en el arrendamiento de la plaza de toros de Calasparra en su etapa como alcalde, y ha aclarado que no se plantea dimitir.

"Un político tiene que ser serio y honrado, y yo lo soy. Soy honrado, soy serio y, además, lo parezco. El presidente de la Región de Murcia no sé si es serio y honrado, pero desde luego no lo parece", ha indicado Vélez, quien ha afirmado que irá "encantado" a declarar y ha recordado que ya ha recibido más de medio centenar de denuncias y "las he ganado todas".

Vélez ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación antes de asistir a la charla-coloquio organizada por el PSOE con motivo del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

El dirigente socialista ha asegurado que no ha pensado en dimitir, "sino todo lo contrario". "Me he planteado seguir trabajando para dar la vuelta a la Región de Murcia" porque "estoy convencido de que los que van a tener que salir a dar explicaciones son los que nos denuncian continuamente a mí y a otros compañeros y compañeras para intentar tapar la boca", ha manifestado.

Así, ha querido mandar un mensaje "alto y claro" al PP, que no dimitirá y que él, "como secretario general y candidato" en las próximas elecciones autonómicas, seguirá en las filas del PSOE "acompañado de todos los socialistas de la Región de Murcia y con muchísima gente que está harta de la situación que estamos viviendo".

Para Vélez, el actual contexto "ya no es un problema de izquierdas o derechas", sino de "emergencia social". Por eso, ha hecho hincapié en que "en San Esteban hay que entrar en mayo en 2023 con un camión para limpiar toda la porquería que hay allí".

Al hilo, ha expresado que el PSOE ha obtenido "un éxito sin precedentes trabajando con los regantes, con la Generalitat Valenciana y con el Ministerio" respecto a un "problema que viene de largo", el del agua, frente a la actitud del PP, que, a su juicio, "nunca se ha preocupado" por este.

"A López Miras no le preocupa que venga el agua, que los ciudadanos y ciudadanas de esta región estén pasándolo mal. A López Miras y al PP no les preocupa que un tercio de los ciudadanos, medio millón, estén al borde de la pobreza, si no en ella. Lo único que le preocupa es perder su posición de victimismo", ha apostillado Vélez.

Precisamente ha achacado a este "victimismo" el hecho de que el PP gobierne en la Comunidad "sin hacer absolutamente nada". "Quiere perpetuarse en el sillón sin hacer nada por la ciudadanía", ha indicado Vélez, quien ha confrontado esta actitud con la de los socialistas, de quienes ha dicho que "no estamos aquí para perder el tiempo".

El líder del PSOE en la Región ha insistido en que no está preocupado por declarar en el juzgado, algo que hará, ha afirmado, "encantado" el 17 de febrero de 2023, sino, por ejemplo, por el hecho de que el Gobierno regional haya "perdido" la oportunidad de recibir parte de los 500 millones de euros adicionales de ayudas del Gobierno de España en materia de energía fotovoltaica.

"Me preocupa que la gente lo esté pasando mal en la Región de Murcia, que estemos siempre a la cola de todos los índices de progreso y bienestar social, que nuestros mayores tengan las pensiones más bajas, que tengamos los sueldos más bajos de España y que seamos los últimos, junto a Madrid, en inversión en sanidad".

Y es que "la sanidad pública la tiró a la basura el PP hace mucho tiempo", ha aseverado, para recalcar a continuación que "ahora quieren callar la boca a los ciudadanos y ciudadanas y a los profesionales con una milésima parte de lo que acordaron en 2007".

A este respecto, Vélez ha defendido las enmiendas presentadas por el PSOE a los Presupuestos de la Comunidad para 2023 en asuntos como la sanidad, la educación, las políticas sociales, la juventud, las universidades, el comercio, las empresas, los autónomos o la hostelería.

Frente a esto, "el PP está en intentar machacarnos por la parte de atrás", ha dicho Vélez, quien ha remarcado que "mientras me quede un soplo de vida no me van a callar, voy a seguir trabajando para conseguir lo mejor para la Región de Murcia y para sus ciudadanos y ciudadanas".

También se ha dirigido a los 'populares' para asegurar que "ellos, que tan creyentes son, que recen, porque mientras estemos aquí un solo socialista vamos a luchar para que en esta región cambien las cosas y vamos a dar la vuelta a esta región, porque no podemos aguantar ni un solo día más en las condiciones que estamos".

Del mismo modo, se ha referido a la oposición de Calasparra, de la que ha dicho que "no se dedicó a trabajar por mi municipio", sino a "poner denuncias falsas de manera continua".