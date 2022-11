Unos 1.500 empresarios urgen en Barcelona a acabar las obras del Corredor Mediterráneo

Más de 1.500 empresarios han reivindicado este jueves en Barcelona, secundados por los gobiernos catalán, valenciano, murciano y andaluz, mayor celeridad para culminar el corredor ferroviario mediterráneo, un proyecto que el Gobierno prevé tener acabado al completo en 2030 y en 2026 desde Almería a Francia.



El acto, convocado por la Asociación Valenciana de Empresarios, ha reunido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a su homólogo valenciano, Ximo Puig, al presidente de Murcia, Fernando López Miras, a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.



Los tres presidentes autonómicos han coincidido en urgir al Gobierno español a que acelere las obras de este proyecto, que afecta a cuatro comunidades que generan el 44 % del PIB español y la mitad de las exportaciones.



No obstante, el protagonismo del acto ha sido para los empresarios, y en nombre de todos ellos, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha urgido a acabar cuanto antes este proyecto, pero al mismo tiempo ha dado por supuesto que el Gobierno no cumplirá los plazos previstos.



A su entender, es "imposible" que el corredor esté acabado en 2026 desde Algeciras a la frontera francesa. "Ni en el año 2035", ha comentado, y ha añadido que "quizá desde Murcia a la frontera francesa esté acabado en 2026 o 2027, pero desde Algeciras en absoluto".



NUTRIDA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL



El acto, celebrado en el Auditori Fòrum de Barcelona, ha atraído a numerosos empresarios a la ciudad, especialmente de la Comunidad Valenciana, entre ellos al presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha considerado una "ofensa" para todas las personas que viven en el arco mediterráneo que este corredor aún no esté acabado y ha criticado el modelo de "España radial".



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el de Banco Sabadell, Josep Oliu, o el de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, también han acudido a esta cita, que tampoco ha querido perderse el jefe de la oposición en el Parlamento catalán, Salvador Illa.



También han participado en el acto el presidente de Pamesa, Fernando Roig, el consejero delegado de Grefusa, Agustín Gregori, así como el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, la consejera del grupo andaluz Cosentino, María del Mar Martínez-Cosentino; el presidente del Grupo Godó, el conde Javier Godó, y el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, entre otros.



Bajo el lema #QueremosCorredor, los empresarios han destacado que "si el Corredor Mediterráneo avanza es gracias a la unidad y presión de la sociedad civil, que nos hemos movilizado porque se trata de una infraestructura clave para toda España", ha dicho Boluda.



En nombre de Foment, su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno que pase "de las declaraciones a los hechos" para tirar adelante las obras proyectadas.



Por su parte, la ministra Raquel Sánchez ha ratificado que el corredor estará listo en 2026 desde Almería a Francia y ha recordado que para completarlo en su totalidad la Comisión Europea marca el "escenario máximo" de 2030.



Sánchez ha dicho que la voluntad del Gobierno es "agilizarlo al máximo" y ha añadido que "ojalá" sea posible culminarlo "antes", a la vez que ha reivindicado que desde 2018, con la llegada del Gobierno socialista, el avance en las obras es "indiscutible".



No obstante, la ministra también ha emplazado al sector privado a llevar a cabo las inversiones necesarias para tirar adelante este proyecto.



"Deberes nos tenemos que poner todos: la administración pública y también el sector privado, para hacer todas las inversiones privadas pertinentes y que luego sean posibles todas las conexiones ferroviarias", ha dicho la ministra.



UNIDAD DE LAS COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO EN LA DEMANDA



Aunque los presidentes autonómicos no han intervenido en el acto, sí que han hecho declaraciones a la prensa antes de su arranque, para dejar claro su compromiso con el Corredor Mediterráneo pese a su diferente afiliación política.



El presidente catalán, Pere Aragonès, ha exigido al Gobierno "máxima celeridad" en la ejecución del corredor, porque "cada año que perdemos sin completarlo es un año que perdemos en la mejora de la competitividad" de la economía catalana, ha alertado.



El presidente valenciano, Ximo Puig, ha reivindicado: "Hace falta acelerar al máximo (el corredor). El Gobierno lo está haciendo, porque hay muchas obras iniciadas, pero es bien cierto que hay que acelerarlo al máximo".



Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que el corredor debe "materializarse lo antes posible", porque es una obra "esencial para el futuro de España y para Murcia", ha subrayado.



La organización del acto ha llenado el auditorio de carteles con lemas como "Nuestro país no puede esperar más" e incluso ha habilitado una zona con gafas de realidad virtual para ver acabado el proyecto del corredor.