Una marisquería de Murcia se convierte en la más buscada en Google

Pocas personas dudan ya de la enorme brecha que ha dejado la COVID-19 en la economía en general y la restauración en particular. Noticias y noticias sobre negocios que han tenido que bajar la persiana sin fecha de apertura. Es un hecho, ahora todo es más difícil, y no solo a nivel económico o de restricciones, si no a nivel de competencia. Los que están invierten más y lo hacen mejor que antes.





El restaurante Estrella de Mar ha sido siempre una marisquería histórica en la ciudad de Murcia y parada obligada para todo aquel que quisiera comer el mejor marisco de la capital. Sin embargo, el coronavirus obligó a cerrar sus puertas sin fecha de apertura.

Tras más de dos años de pausa, los dueños del restaurante decidieron retomar la senda perdida y reabrieron el local el pasado 28 de abril. En ese momento les surgió una duda, cómo comunicar que volvían a estar abierto y totalmente operativos. Se dieron cuenta de que su presencia en Internet había desaparecido casi por completo. De nada servía tener el mejor marisco de la ciudad si nadie podía saberlo.

Para conseguir estar en los primeros puestos de Google, contaron con una empresa especializada en posicionamiento web. Cogieron las riendas del perfil de Google My Business del restaurante que estaba marcado como cerrado.

Los perfiles de Google My Business son un arma de gran potencial para restaurantes y comercios que necesiten que los clientes visiten su establecimiento. ¿El resultado? En apenas un mes se han colado en el primer puesto de Google con el término de búsqueda 'marisquería en Murcia', superando a otros restaurantes de la ciudad que siempre habían estado abiertos.

Gracias al trabajo de optimización del perfil, vuelven a recibir llamadas de reservas, solicitudes sobre como llegar al restaurante y la posibilidad de que los clientes les valoren el servicio. Tener un perfil de Google My Business actualizado se ha convertido en uno de sus principales canales de comunicación y con el que por fin pueden hacer saber a todo el mundo, novedades, menús e información importante.