Una alumna de San Pedro del Pinatar representará a España en un concurso de oratoria

Elizaveta Makharashvili, estudiante de segundo curso de Bachillerato y High School Diploma del centro educativo internacional New Castelar College, en San Pedro del Pinatar (Murcia), ha ganado la categoría senior en inglés de la X Edición del Concurso Nacional de Oratoria y Public Speaking, según han informado fuentes de la organización en un comunicado.

En este evento organizado por English Speaking Union (Reino Unido) y Fundación Educativa Activa-T participan centros escolares de todo el país. Tras clasificarse en la fase provincial, Makharashvili se ha proclamado la mejor del país en categoría senior en inglés. Ahora representará a España en la final internacional, que se celebrará en Londres del 9 al 13 de mayo.

El objetivo de este concurso es promover la educación y la formación integral acercando los conceptos aprendidos en el aula a la realidad que viven los estudiantes mediante la educación deliberativa gracias al debate y la oratoria. Participan estudiantes desde 12 a los 18 años que disponen de tres minutos para comunicar al público y al jurado su opinión sobre la temática propuesta, tanto en español como en inglés.

"Tras ser dos años consecutivos ganando la fase junior, era mi última oportunidad para representar a España en la final Internacional y me preparé para no dejarlo escapar. Es mi forma de agradecer a New Castelar College todo lo que me ha ofrecido durante mi vida escolar y el apoyo incondicional que recibimos y que nos motiva a cumplir nuestras metas", ha explicado Makharashvili. Su intervención se tituló 'Our important choices are made without us realising it' y trató sobre cómo tomamos las decisiones importantes en la vida sin darnos cuenta.

Por su parte, María del Mar Sánchez, CEO de New Castelar College, ha señalado que "tenemos muy claro que el valor y el potencial de nuestros estudiantes va más allá de la nota, la cual es muy importante y necesaria como medida. Pero, es fundamental desarrollar en ellos habilidades que permitan mostrar su conocimiento, pensamiento crítico, analítico y constructivo; fomentar la empatía y el trabajo en equipo; y la autoconfianza, tratando de comprender la sociedad y el mundo del que forman parte. Nos implicamos cada día para que los niños y adolescentes alcancen su máximo rendimiento, sin olvidar nunca que debemos y deseamos proporcionarles un entorno donde se sientan felices y seguros".

FORMACIÓN EN ORATORIA Y HABILIDADES COMUNICATIVAS

New Castelar College ofrece de forma curricular Oratoria y Habilidades Comunicativas. Esta asignatura permite desarrollar en los alumnos el arte de hablar en público dominando el lenguaje verbal y el lenguaje corporal con la finalidad de convencer o conmover a un auditorio. De la mano de un equipo docente internacional, los alumnos trabajan esta habilidad imprescindible tanto en el marco escolar como profesional y que potencia la autoestima, entre otros aspectos.