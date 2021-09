La UMU aborda en un congreso la influencia de la tecnología en la enseñanza de lenguas en las universidades

La Universidad de Murcia inaugura este jueves, 16 de septiembre, el XII Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior de las Universidades Españolas (ACLES), que se celebrará a las 9.00 horas en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, organizado por el Servicio de Idiomas de la UMU.

El congreso gira en torno a la influencia de la tecnología en la enseñanza y en la evaluación de lenguas. En concreto, se abordarán las diferentes facetas de esta influencia y sus relaciones con la internacionalización de las universidades, tanto en España como en otros países.

En un momento en el que la formación y acreditación de lenguas en el ámbito universitario ha tenido que afrontar las consecuencias de la pandemia, los centros de lenguas han demostrado una gran flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

ACLES 2021 pretende poner de relieve cómo la tecnología, que desde hace lustros forma parte de la enseñanza y evaluación de lenguas, ha adquirido un papel aún más relevante, proporcionando vías de actuación que facilitan el acceso al aprendizaje de un número mayor de estudiantes.

Asimismo, el congreso se plantea como un foro en el que reflexionar acerca de las debilidades y fortalezas de los procedimientos de certificación que se llevan a cabo en las universidades españolas, tanto en lo que se refiere a las pruebas propias como a las que organizan otras instituciones.

La conferencia inaugural tiene por título Insights from the CercleS Survey on the impact of the COVID-19 pandemic on Language Teaching in Higher Education y estará a cargo de Sabina Schaffner, presidenta de la Confederacón europea de centros de enseñanza de lenguas en la enseñanza superior (Cercles) y directora del Language Center of the University of Zurich and ETH Zurich.

El amplio programa de conferencias y grupos de trabajo se desarrollará hasta el próximo sábado.