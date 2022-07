UGT y CCOO acusan a HOYTU de obstaculizar el convenio de hostelería

UGT y CCOO han acusado este jueves a la federación de empresarios de hostelería y turismo (HOYTU) de “obstaculizar” la puesta en marcha del acuerdo de convenio colectivo del sector firmado con la patronal FEDETUR (Federación Turística Costa Cálida) la semana pasada con una subida salarial del 7,05%.



Según ha informado en rueda de prensa el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, hasta esta nueva firma, las negociaciones entre las agrupaciones sindicales y la patronal de la hostelería no habían dado resultados, a pesar de que éstas se venían realizando desde 2008, año en el que caducó el anterior convenio.



Las únicas mejoras en las condiciones que se lograron en 14 años de negociaciones fueron subidas salariales “puntuales” generadas por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, según ha explicado Jiménez, pero que no representaban mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores, agregó.



Para el portavoz de UGT, estas condiciones laborales “desfasadas” de los trabajadores de la hostelería en la Región de Murcia se pueden evidenciar comparándolas con las de con sus homólogos en provincias limítrofes y, ha asegurado, que se refleja en la disminución de empleados en el sector, que en 2019 eran 37.000 y en 2021 casi un 12% menos, 32.700.



En este sentido, Jiménez ha acusado a la HOYTU de “arremeter” contra los que “buscan soluciones” a esta problemática, al no adherirse al acuerdo firmado por FEDETUR, asociación de la que forman parte.



El secretario de UGT ha añadido que este convenio entrará en vigor “tarde o temprano”, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por lo que entiende esa “actitud” de “estos empresarios” con “fobia al acuerdo” que se ponen en contra de los demás “que sí entienden el camino de la dignificación” del trabajo, por lo que ha pedido que “den explicaciones”.



Sin embargo, el mismo día de la firma del nuevo convenio, HOYTU anunció en un comunicado que tomaría acciones legales en contra del mismo, alegando que FEDETUR no tenía legitimidad para hacerlo.



Para buscar una solución a esta situación, Jiménez ha pedido al Gobierno regional que “tome cartas” en el asunto porque, además, tiene la obligación de hacerlo por los acuerdos a los que está suscrito y porque ha estado apoyando económicamente al sector, “sin exigirle nada a cambio”.



Por su parte, el Secretario general de CCOO, Santiago Navarro, ha explicado que los sindicatos no cuestionan la representación de FEDETUR de las asociaciones hosteleros adheridos y que las “diferencias entre empresarios” deben ser resueltas entre “ellos”.



Navarro ha añadido que esta situación tiene lugar porque no tuvieron avances con HOYTU en materia de negociación colectiva por su falta de interés para resolver el problema, algo que ha catalogado de “indignante”.