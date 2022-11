La UCAM incorpora a dos de los mejores investigadores del mundo en química de sensores

La UCAM da un fuerte impulso a su labor investigadora con la incorporación a su claustro, como catedráticos extraordinarios, del argentino-español Gastón Crespo y la murciana María Cuartero, quien regresa así a su tierra portando un proyecto europeo del más alto nivel, ERC Starting Grant de 1.6 millones de euros. Ambos investigadores han obtenido los números 1 y 2, respectivamente, en la última convocatoria Ramón y Cajal en el área de Ciencias Químicas. En reconocimiento a su trayectoria científica, María acaba de ingresar como académica de número en la Academia Joven de España para los próximos cinco años, y además ha sido nombrada editora asociada de la prestigiosa revista científica “Analytical Chemistry”, de la American Chemical Society.

Una vez que el presidente de la Universidad, José Luis Mendoza, cerró personalmente la incorporación de los dos investigadores, esta semana se han desplazado desde Suecia para instalarse en el HiTech, incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación de la Universidad Católica de Murcia.

Entre sus primeras tareas se encuentran el montaje de los laboratorios, gestionar la adquisición de nuevos equipamientos y la selección de unos quince investigadores pre y postdoctorales, que trabajarán bajo su dirección, conformando así el equipo de científicos de UCAM-SENS, que nace con la inspiración de ser un centro de química de sensores de referencia mundial, el primero en Europa. Sus objetivos fundamentales serán desarrollar investigación de máxima calidad, ofrecer formación de excelencia a nivel de máster y doctorado, promover la innovación y el emprendimiento científico y transferir conocimiento a toda la sociedad, especialmente al tejido productivo.

"Vamos a continuar con las líneas de investigación que veníamos desarrollando en Suecia, primero realizando un estudio detallado del proceso químico de los sensores en el laboratorio, para después trasladar su aplicación al deporte, la salud, la alimentación y el medio ambiente", explica María Cuartero, para quien “la UCAM ha hecho una gran apuesta, siendo la Región de Murcia un entorno único para realizar estos estudios”. Con tal fin, “contaremos con investigadores que ya formaban parte de nuestro equipo en Suecia e incorporaremos a jóvenes murcianos para que hagan su doctorado".

En este sentido, Gastón Crespo precisa que el objetivo, marcado por el presidente de la Universidad, “es crear UCAM-SENS y hacer de él un centro de investigación de referencia internacional sobre sensores, en donde la relación investigación básica-tejido industrial va a ser clave”. Y es que “al hacer sensores químicos apostamos por la transformación digital de los sectores del deporte, la salud, la alimentación y el medio ambiente”.

Para la vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez, "que estos dos científicos hayan puesto su mirada en la UCAM para volver a España es para nosotros un privilegio y consecuencia de la apuesta de nuestro presidente, José Luis Mendoza, por desarrollar ciencia de calidad, promoviendo y financiando el regreso de jóvenes científicos, ya que estas incorporaciones las afrontamos con fondos propios de la Universidad". Con ellos “damos el primer paso para crear UCAM-SENS, un centro de referencia internacional en química de sensores, reforzando la apuesta de la UCAM por incrementar la ciencia de calidad en la Región de Murcia”.









María Cuartero:

Doctora en química y experta en electroanálisis, especialmente aplicado a la salud y el medio ambiente. Mejor tesis doctoral de la Real Sociedad Española de Química Analítica, investigadora postdoctoral del programa europeo Marie Curie, Early Career Analytical Electrochemistry Prize por la International Society of Electrochemistry. Ha formado dos empresas de base tecnológica, investigadora nº 2 Ramón y Cajal en la convocatoria 2021 en Ciencias Químicas, profesora y docente en The Royal Institute of Technology de Suecia, portadora de un proyecto europeo ERC Starting Grant de 1.6 millones de euros, ha publicado 96 artículos científicos principalmente en las áreas de química analítica, electroquímica y química general (índice h de 29).

Gastón Crespo:

Doctor en nanociencia y nanotecnología, experto en sensores químicos basados en principios electroquímicos y ópticos, con especial aplicación al deporte y el wellbeing (bienestar laboral). Inventor de los sensores de iones de contacto sólido utilizando nanotubos de carbono. Ha trabajado 6 años en la Universidad de Ginebra con el profesor Eric Bakker, icono en electroquímica. Premio Joven Investigador de la revista Sensors, investigador nº 1 Ramón y Cajal en la convocatoria 2021 en Ciencias Químicas, profesor en The Royal Institute of Technology de Suecia desde 2017 y fundador de su grupo de investigación ‘Chemical Sensing’, ha captado 5 millones de euros para investigaciones. Ha formado tres empresas de base tecnológica, publicado más de 120 artículos científicos y formado y supervisado a un importante número de doctores e investigadores (índice h de 42).