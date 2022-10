UCAM y DIHAD inician su primer máster internacional en acción humanitaria sostenible

“La paz puede crear milagros y tener un impacto significativo incluso en las almas más atribuladas”. Esta frase del doctor Abdul Salam Al Madani, presidente de la Fundación DIHAD (Dubai International Humanitarian Aid and Development - Desarrollo y Ayuda Humanitaria Internacional de Dubái), ocupa desde hoy un lugar de privilegio en un aula del Campus de Los Jerónimos para conmemorar la puesta en marcha del primer máster que su institución ha lanzado junto a la Universidad Católica de Murcia.

El templo del monasterio ha acogido el acto de presentación del Master's Degree in Sustainable Humanitarian Action (Máster Universitario en Acción Humanitaria Sostenible). Este postgrado destaca por su carácter humanitario y global, lo que se refleja en el alumnado de su primera promoción, con treinta estudiantes procedentes de veinte países: Emiratos Árabes Unidos, Francia, Siria, Egipto, Colombia, Italia, Nigeria, Reino Unido, Rumanía, Panamá, Malaui, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Gambia, Etiopía, Lesoto, Irak, Ghana, Bangladesh y Uganda.

En el acto de presentación han participado Abdul Salam Al Madani, presidente de DIHAD; José Luis Mendoza, director general de Relaciones Institucionales de la UCAM; Abdulrahman Almansoori, director de la Oficina Ejecutiva del ‘Department of Behavioral Rewards at the Ministry of Possibilities’, y Khaled Al Attar, director del programa de formación de DIHAD. También han estado presentes en el evento algunos de los miembros del claustro docente de este máster, que cuenta con figuras tan destacadas como Amin Awad, Coordinador de Crisis de las Naciones Unidas para Ucrania.

“Esto es sólo el principio de todo lo que vamos a hacer, ya que habrá más programas formativos”, ha comentado Al Madani que además, ha destacado el nivel de los alumnos de esta primera promoción, entre los que hay responsables en instituciones tan relevantes como Naciones Unidas, la Media Luna Roja o Etihad: "Se presentaron más de 1.600 candidatos y solo pudimos seccionar a treinta, lo que significa que tenemos un alumnado magnífico, que nos posiciona en el mapa global dentro del ámbito de la acción humanitaria".

La importancia de los valores que comparten ambas instituciones ha sido clave a la hora de iniciar este camino conjunto, según José Luis Mendoza García: “Estamos en un periodo de controversia e incertidumbre tras la pandemia, y ahora con el crecimiento de la inflación o la guerra en Ucrania. Tenemos que apostar por las acciones humanitarias y trabajar por la paz, y eso es parte de lo que queremos hacer en este postgrado con la fundación DIHAD”. Además, “esta colaboración posiciona a Murcia en el contexto geopolítico, porque estamos colaborando con una institución de gran prestigio mundial”, poniendo como ejemplo que “los alumnos van a poder realizar parte de su formación en instituciones como las Naciones Unidas”.