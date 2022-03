El Tribunal Eclesiástico declaró nulos 52 matrimonios en 2021

El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena presenta los datos sobre procesos de nulidad matrimonial referidos al pasado año, 2021, en el que se ejecutaron 57 sentencias de nulidad matrimonial, de las cuales en 52 se declaró que el matrimonio fue nulo y en 5 que el matrimonio era válido.

El vicario judicial, Gil José Sáez, explica que los capítulos más frecuentes por los que se solicitó la declaración de nulidad matrimonial el pasado año fueron, principalmente, dos: por grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, que mutuamente se han de dar y aceptar (c. 1095,2), y por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica (c. 1095,3). «El primero hace referencia a que cuando la persona tomó la decisión de contraer matrimonio, bien por inmadurez o bien por una presión interna o externa, no hizo verdaderamente un acto de deliberación acerca del paso que iba a dar. Y en el segundo caso, la persona, por una causa psíquica, no estaba en condiciones de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio; que nadie entienda esto como que el hombre tiene que saber hacer de comer y la mujer saber bricolaje, sino que deben de ser capaces de mantener una relación interpersonal, ser responsable tratando al otro cónyuge con igualdad, vivir la dimensión sacramental del matrimonio, en definitiva, ser responsable, ser buen esposo o esposa, buen padre o buena madre».

En 2021 se incoaron 52 causas de nulidad matrimonial y la edad de los solicitantes osciló entre los 30 y 50 años, siendo prácticamente equivalente el número de peticiones realizadas por mujeres y hombres.

Uno de los temas que suele preocupar en un proceso de nulidad son las costas del mismo. El vicario judicial asegura que por un proceso de nulidad el Tribunal Eclesiástico cobra 1.169 euros. «Si la persona elige un abogado de libre designación, ese abogado le cobrará a partir de 3.000 euros, pero el Tribunal solo cobra 1.169 euros y exime de un porcentaje o del total a aquellos que no pueden costearlo». En el 60 % de las causas introducidas en 2021 las costas fueron asumidas por el peticionario de nulidad, y en el 40 % el Tribunal Eclesiástico concedió la exención total de las costas o la reducción de las mismas en un 75 %. Tomando como punto de referencia el salario mínimo interprofesional establecido en 2021, según Real Decreto Ley 38/2020 en 965 euros, se constata que: el 54 % de los peticionarios de nulidad posee un salario igual o moderadamente superior al mínimo establecido; el 40 % posee un salario inferior al mínimo establecido o se encuentra en situación de desempleo; y solamente el 6 % de los peticionarios de nulidad posee un salario ampliamente superior al mínimo establecido con un poder adquisitivo alto y una situación económica acomodada.

El vicario judicial asegura, además, que cada vez se da con mayor frecuencia que uno de los cónyuges en un proceso de nulidad sea extranjero, por lo que es necesario la traducción de las declaraciones. Por este motivo, en 2021 el Tribunal incluyó en su ordenación la figura del traductor jurado para realizar la versión castellana de documentos o declaraciones testificales redactadas en otro idioma, y obtener así una fidelidad del texto a traducir, que es costeada por la parte que la presente o pida.

Unos datos ligados al descenso de los matrimonios eclesiásticos

Desde el Tribunal Eclesiástico aseguran que, aunque en 2021 el número de demandas de nulidad matrimonial fue ligeramente superior a 2020, se constata que existe una correlación directa entre la bajada del número de matrimonios y la bajada del número de peticiones de nulidad matrimonial. En 2016 fueron 86 las demandas de nulidad matrimonial incoadas en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, cifra que ha ido descendiendo hasta las 52 demandas introducidas en 2021.

Para este año 2022 quedan 67 sentencias por ejecutar, de las cuales, 16 corresponden al año 2020 y 51 al 2021. En lo que llevamos de año, el vicario judicial asegura que tan solo ha admitido a trámite 8 demandas de nulidad.

Un proceso complejo y doloroso

En definitiva, el proceso de nulidad matrimonial es complejo y muchas veces doloroso para las partes: «Es mucho el trabajo porque tenemos que examinar desde el derecho la realidad de unas personas cuyo proyecto de vida, que establecieron cuando contrajeron matrimonio, no ha funcionado y por lo tanto estamos hablando de un derecho que tiene que ser aplicado teniendo en cuenta el sufrimiento de esas personas y siendo conscientes de que para muchas puede significar una segunda oportunidad de contraer matrimonio».