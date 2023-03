El Tribunal Eclesiástico aprobó en 2022 un total de 43 nulidades matrimoniales

El vicario judicial de la Diócesis de Cartagena, Gil José Sáez, ha anunciado este jueves, durante la presentación de la Memoria del Tribunal Eclesiástico correspondiente a 2022, que el pasado año se declaró la nulidad de 38 matrimonios.

En concreto, se registraron 48 demandas de nulidad y se ejecutaron 43 sentencias de nulidad matrimonial, de las que en 38 se declaró que el matrimonio fue nulo, siendo una de ellas apelada por la parte demandada al Tribunal Metropolitano del Arzobispado de Granada; y en 5 que el matrimonio era válido.

Quedan pendientes 62 sentencias por ejecutar, de las que 18 corresponden al año 2021 y 44 al año 2022.

Los motivos más frecuentes por los que se pide la nulidad matrimonial son dos: por grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de aceptar, es decir, "una falta de madurez que hace que la persona no haya reflexionado correctamente antes de casarse o esté sometida a coacción y no sea libre para decidir por sí misma"; y por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, relativa a "la incapacidad es que la persona no puede asumir esas obligaciones, no que no quiera" .

El número de causas de nulidad matrimonial incoadas en el año 2022 ha sido de 48. Las edades más frecuentes de los solicitantes oscilan entre los 40 y los 59 años, y número de peticiones realizadas es similar tanto el caso de las mujeres, como en el de hombres.

En relación a las costas que conlleva el proceso de nulidad matrimonial, el 69% de las causas introducidas en 2022 fueron asumidas por el peticionario y en el 31% el Tribunal Eclesiástico concedió la exención total de las costas o la reducción en un 75%.

La memoria apunta que perdura la disminución progresiva de las celebraciones de matrimonio canónico desde 2020 debido a la pandemia por coronavirus, aunque observa que en 2022 se han celebrado aproximadamente unos 500 matrimonios más con respecto al año 2021.

La Diócesis ha indicado que conforme cae el número de celebraciones de matrimonio canónico, también lo hace el número de causas de declaración de nulidad matrimonial incoadas en el Tribunal. Así, las cifras han disminuido "considerablemente" desde 2020, tras el inicio de la pandemia del coronavirus, y todavía no se han recuperado.

El vicario judicial ha remarcado que el obispo no ha querido aumentar las tasas, con lo que se mantienen igual desde 2013.

Por otro lado, Gil Sáez ha señalado también que el Tribunal Eclesiástico ha detectado que el consumo de pornografía, de forma habitual y/o adictiva, es una de las causas por las que también se pide la nulidad matrimonial. De hecho, ha indicado que esta "adicción" fue condicionante en dos de los procesos de 2022.

El vicario ha explicado que la adicción a la pornografía "provoca unas consecuencias físicas --disfunción eréctil y conductas agresivas-- y también psicológicas --depresión, culpabilidad y vergüenza--. "Es un tema complicado, un tema tabú porque afecta a la intimidad de la persona", ha manifestado al respecto.