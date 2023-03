Trenque Lauquen, de Laura Citarella, y Blind Date, de Jan Soldat, ganadoras del XIII IBAFF

Trenque Lauquen, de Laura Citarella, se hizo el pasado sábado con el Premio al Mejor Largometraje de Sección Oficial de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF. La directora argentina consiguió el galardón -dotado con 10.000€ de premio- con un filme de cuatro horas y diez minutos de duración que gira en torno a muchos temas y puntos de referencia hasta que entroncar con el principal: el deseo de desaparecer y desechar aspectos no esenciales de la vida que nos detienen.

La jornada de clausura del festival contó con la presencia del concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, quien destacó "el interés internacional que un año más ha despertado el IBAFF, para el que se han recibido más de 600 filmes de una quincena de países, así como la apuesta por nuevos formatos y el apoyo a los creadores murcianos a través de la sección Panorama Murcia, creada en 2022".

La decisión del Jurado Profesional -integrado por Elsa Tébar, Lluis Escartín y Antonio Miguel Arenas- fue tomada por unanimidad "por invitarnos a desaparecer en un viaje en el que nos reencontramos como espectadores activos, y cautivarnos con su puesta en imágenes de un relato sensual y estimulante para el pensamiento cinematográfico. Por su visión en femenino imprescindible para la evolución de nuestra civilización".

"Gracias a la programación excepcionalmente diversa" de este IBAFF 13, "un mosaico que representa la gran riqueza del cine contemporáneo", el jurado quiso entregar una mención especial a La mala familia, de Nacho A. Villar y Luis Rojo debido a "la corporeidad con la que muestra la desesperada realidad de un colectivo de jóvenes que lucha por vivir".

Los realizadores, miembros del colectivo BRBR y debutantes en la dirección de largometrajes con este trabajo, se hicieron con esta distinción gracias a una película que hibrida elementos propios del documental con una narrativa de ficción, poniendo el foco en una verdad que hace evolucionar el relato hacia lo desconocido. El filme, que cuenta con el cartagenero Raúl Liarte como guionista, fue también el ganador para los espectadores consiguiendo un doblete y llevándose el Premio del Público.

En cuanto a los cortos, el Premio al Mejor Cortometraje de Sección Oficial -con una cuantía de 6.000€- fue para Blin date de Jan Soldat. El jurado profesional de cortometraje -integrado por Gemma Blasco, Ángel Cruz y Carlos Saiz- consideró que merecía el galardón "por la contraposición de sus imágenes crudas con la vulnerabilidad de sus personajes, la cual nos desmitifica la idea de belleza y sexo preconcebidas. Por hacernos cuestionar nuestra sensación de incomodidad ante un encuentro íntimo que termina mostrándonos una melancolía subyacente y reflexiona sobre la gestión de la soledad. Por estar dotado de una coherencia formal, un trabajo de punto de vista y un flirteo con el espectador que demuestra una profunda madurez cinematográfica".

El Premio del Público para el Cortometraje recayó en The dream of a horse, de Marjan Khosravi. Una pieza firmada por una directora iraní especialmente comprometida con los derechos de la mujer y sus diferentes realidades, algo que se refleja directamente en sus trabajos audiovisuales. Como en este corto alrededor de la vida de una niña que se distingue por su inteligencia y su pasión por las palabras y que convive con su comunidad nómada y la regla social impuesta de tener que ser casada nada más abordar la adolescencia.

En la sección Panorama Murcia -apartado creado en la edición de 2022 para visibilizar el audiovisual murciano- el trabajo premiado fue Emilia, de Miguel Ángel Calvo Buttini, un retrato de Emilia Pardo Bazán en el que se mezclan realidad y ficción. El filme, con producción de los murcianos Twin Freaks Studio, es la adaptación del monólogo teatral llevado a las tablas por la actriz Pilar Gómez, también protagonista de la cinta premiada.





El Premio IBAFF Joven -votado por alumnos de Centros de Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia- de esta edición fue para Cosas que no van a morir, la historia dirigida por Manuela Gutiérrez Arrieta sobre sus propias vivencias. Tras encontrar unos vídeos que subió en su infancia a YouTube, la directora trató de seguir el rastro que ella misma había dejado en Internet. En esta búsqueda acabó encontrando cosas que ni tan siquiera ella recordaba de sí misma y que le hicieron comprender ciertos aspectos de su identidad actual. Una película sobre la infancia, el consentimiento y la forma en la que nos miramos a nosotros mismos.

El segundo Premio Arrebato de esta edición -el primero recayó en el realizador y cineasta Lluis Escartín- se le concedió a Roger Clemente. El equipo del festival quiso entregar este galardón al joven director y editor murciano por ayudarles a materializar su apuesta para esta edición de incluir los Reels en una de sus proyecciones. Clemente se encargó de seleccionar y compilar los trabajos de la sesión Reel or die, una pequeña muestra del mundo artístico que hay en nuestras pantallas más cotidianas, las de nuestros smartphones. Entre infinitas aportaciones audiovisuales en ocasiones puede resultar difícil escapar de los algoritmos generados a partir de un like, un visionado o un comentario plasmado en una publicación. A través de pintura, escultura, cine, diseño, música y muchas otras artes y géneros, Reel or Die supone un paseo de descubrimiento y admiración de cuánto estos nuevos formatos nos pueden ofrecer.

Como ya se había anunciado el jueves pasado, el actor Ginés García Millán recibió el Premio Honorífico del IBAFF 2023. Un galardón con el que el Festival Internacional de Cine de Murcia quiere reivindicar la trayectoria de un actor comprometido, pasional y polifacético, con una carrera sólida y coherente en la que ha dejado huella en el cine, el teatro y la televisión española.