Terra Natura Murcia participa en estudio sobre la gran longevidad de tortugas

Las tortugas de agua y terrestres han desafiado las teorías evolutivas comunes. Los testudines --orden al que pertenecen-- pueden reducir su tasa de envejecimiento siguiendo un patrón distinto al de los humanos y otras especies, debido a las mejores condiciones de vida que encuentran en los zoológicos y acuarios en comparación con la naturaleza.

Esta es la principal conclusión que arroja un nuevo estudio publicado en la revista científica 'Science', en el que los investigadores han usado datos aportados por Terra Natura Murcia, en colaboración con otros zoológicos y acuarios, con el objetivo de estudiar 52 especies de tortugas de agua y de tierra que habitan en parques naturales y acuarios de todo el mundo.

La investigación ha sido impulsada por Species360, una organización mundial sin ánimo de lucro que facilita la colaboración internacional para recoger, compartir y analizar el conocimiento sobre la fauna. Esta entidad cuenta con el sistema Zoological Information Management System (ZIMS), que representa la base de datos más completa del mundo, con más de 22.000 especies.

Más de 1.200 acuarios, zoos, centros de fauna, santuarios, universidades y organizaciones gubernamentales, repartidas en 101 países, utilizan este sistema, entre las que se encuentra Terra Natura Murcia, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

El parque de naturaleza ubicado en el municipio de Murcia ha recopilado y compartido activamente los datos registrados por el Sistema de Gestión de Información Zoológica (ZIMS) sobre las tortugas, contribuyendo de forma directa al estudio.

La información proporcionada ha permitido a los investigadores de Species360 Conservation Science Alliance y de la Universidad del Sur de Dinamarca --universidad que forma parte de la ONG-- descubrir que ciertas especies de animales, como las tortugas de agua y terrestres, pueden exhibir una senescencia más lenta o incluso nula cuando mejoran sus condiciones de vida --la senescencia es el proceso de deterioro y debilitamiento que experimentan todos los organismos vivos con la edad--.

De las 52 especies de tortugas de agua y terrestres estudiadas, el 75% muestra una senescencia extremadamente lenta. Otro de los datos más destacados es que el 80% tiene una senescencia más lenta que los humanos.

"Descubrimos que algunas de estas especies pueden reducir su tasa de envejecimiento en respuesta a las mejores condiciones de vida que se encuentran en los zoológicos y acuarios, en comparación con la naturaleza", ha explicado la coautora del estudio y directora de Ciencia de Species360 y de la Alianza para la Ciencia de la Conservación Species360, la profesora Dalia Conde.

Las organizaciones zoológicas modernas, ha añadido Conde, "juegan un papel importante en la conservación, educación e investigación, y este estudio muestra el inmenso valor que aportan los zoológicos y acuarios manteniendo registros para el avance de la ciencia".

COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL

Por su parte, el responsable de animales de Terra Natura Murcia, Manuel Gonzálvez, ha destacado que "estamos orgullosos de que los datos que hemos recopilado y seleccionado sobre las tortugas terrestres hayan contribuido a este estudio y hayan ayudado a los investigadores a comprender mejor el envejecimiento de estas especies".

Esta acción "forma parte de nuestro compromiso con la conservación y el bienestar animal. En Terra Natura Murcia registramos datos sobre los animales para garantizar que están bien cuidados, contribuyendo al manejo y la conservación de la población de especies", añadió Gonzálvez.Species360, la ONG mundial con 240 colaboradores en investigación

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cabe destacar que el sistema Zoological Information Management System (ZIMS) se emplea para proporcionar recursos médicos globales a profesionales de la fauna en todo el mundo y para establecer prácticas recomendadas en medios acuáticos, agricultura, cuidados médicos, protección animal, conservación y gestión de la población, entre otras áreas.

En su conjunto, Species360 Conservation Science Alliance se ha constituido como una alianza mundial que cuenta con 240 colaboradores de investigación.

Algunas teorías evolutivas predicen que la senescencia aparece después de la madurez sexual, como resultado de un intercambio entre la energía que un individuo invierte en reparar los daños en sus células y tejidos y la energía que invierte en la reproducción, para que sus genes pasen a las siguientes generaciones.

Esta compensación implica, entre otras variables, que, después de alcanzar la madurez sexual, los individuos dejen de crecer y comiencen a experimentar un deterioro gradual de las funciones corporales con la edad.

Esta predicción ha sido confirmada para varias especies, particularmente en mamíferos y aves. Sin embargo, se cree que los organismos que siguen creciendo después de la madurez sexual, como las tortugas de agua y terrestres, tienen el potencial de continuar reparando los daños celulares.

No obstante, cabe señalar que "el hecho de que algunas especies de tortugas terrestres y galápagos muestren una senescencia insignificante no significa que sean inmortales. Significa que su riesgo de muerte no aumenta con la edad, pero sigue siendo mayor que cero. En resumen, todos ellos morirán debido a causas inevitables de mortalidad, como por ejemplo las enfermedades", ha indicado otro de los investigadores del estudio, Fernando Colchero, analista estadístico principal de Species360 Conservation Science Alliance y profesor asociado del Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad del Sur de Dinamarca.