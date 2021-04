Sterm critica la "falta de previsión" para recuperar la presencialidad en los centros educativos

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, Sterm Intersindical, ha criticado "la falta de previsión" de la Consejería de Educación en la recuperación de la presencialidad total en los centros de enseñanza de la Región de Murcia, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Sterm ha explicado que este miércoles vuelven a las aulas los alumnos de Educación Infantil, "sin que haya sido publicada una orden que lo regule y sin que se haya informado de las condiciones a los centros educativos a solo dos días de la fecha señalada". El 6 de mayo harán lo propio los estudiantes de Primaria.

El sindicato ha indicado que con esta medida, que elimina además la limitación de 1,5 metros de distancia mínima de seguridad, "se abandona la tan negativa política educativa de aforos y se vuelven a imponer las ratios previas a la pandemia, pudiendo encontrarse hasta 25 estudiantes sin mascarilla en cada una de las aulas de Infantil".

De esta manera, "el aforo de los propios centros se verá incrementado con el consiguiente aumento en el tránsito de personas para los mismos espacios comunes, sin que esta vuelta a la presencialidad traiga aparejada, por ejemplo, el tan necesario aumento de las plantillas de limpieza", ha indicado.

El sindicato ha denunciado que "se han tenido meses para poder recuperar la presencialidad, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, donde se ha apostado por compatibilizar la protección de la salud con la presencialidad del alumnado de Infantil y Primaria".

Para Sterm, la consejera, Mabel Campuzano, "demuestra su desconocimiento sobre el ámbito del que va a encargarse de ahora en adelante, y su poca vocación de trabajo y servicio, delegando absolutamente todo el poder de decisión y el trabajo de organización en los equipos directivos, sin facilitarles más recursos o instalaciones, y, como viene siendo habitual, sin margen de actuación ni planificación suficiente".

Además, ha acusado a Campuzano de "dejar patente el desconocimiento de su tarea y la falta de respeto a los docentes para los que debería trabajar, diciendo en los medios de comunicación que el 100% de los docentes está vacunado, cuando cualquiera que haya pisado un centro sabe que eso no es cierto.

Asimismo, ha señalado que el profesorado "no solo está a expensas de que alguien le aclare qué va a pasar con la segunda dosis", sino que además "son muchas las personas que no han recibido aún la primera, bien porque en su momento estaban de baja, bien porque primero por ser mayores de 55, y luego por ser menores de 60, no se les ha inyectado aún ningún vial, ya que las vacunaciones masivas docentes están completamente paralizadas desde hace semanas".

Según el sindicato, la consejera "no solo no agradece a los docentes su sacrificio y esfuerzo durante estos tiempos tan duros, sino que contribuye a expandir mentiras en la opinión pública, y deja en situación de abandono y completa desprotección a todos esos docentes que deben entrar a un aula, con aún mayor peligrosidad de lo que lo hacían hasta ahora".

"En el aire quedan, además, los puestos de los docentes de refuerzo Covid-19, a los que nadie asegura hasta cuándo van a durar sus contratos ahora que se vuelve a la presencialidad en estas etapas", ha concluido Sterm.