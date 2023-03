Sito Alonso pide "más pasión a su equipo"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, aseguró este viernes que necesitan "un poco más de pasión" para lograr mejores resultados y, ante la visita del domingo a la pista del Joventut de Badalona, admitió que les falta "mentalidad fuera de casa para saber que las cosas no se consiguen hasta el final".



El técnico universitario comenzó hablando de la vuelta a la competición tras el parón en la Liga Endesa por la disputa de la Copa del Rey y los partidos internacionales de selecciones y de cómo la afrontan con el encuentro de la vigésimo primera jornada del campeonato liguero a disputar a las doce y media del mediodía dominical en el Olímpic de Badalona.



"Tenemos ganas de coger la rutina e ilusión de volver a competir en partidos de exigencia máxima. Nos sentimos afortunados de que seis de nuestros jugadores hayan ido con sus selecciones y además estando a buen nivel y los que se quedaron aquí entrenaron como si tuvieran que disputar un partido", indicó el madrileño.



"Nos fuimos con muy buenas sensaciones y sabor de boca del partido ante el Darüssafaka Lassa y ahora nos hace falta un poco más de pasión y eso se hace con algo más de identificación, que se logra con el tiempo", siguió diciendo al referirse al choque de la Liga de Campeones FIBA ganado por 96-87 ante ese equipo turco.



Sito aseguró que "lo importante es mantener la regularidad y consistencia y aceptar la posición que tenemos en la Liga Endesa y en la Liga de Campeones y que no dimos el nivel necesario fuera de casa en algunos encuentros".



Con respecto a la marcha de Jordan Davis, que se produjo hace varias semanas, el técnico grana recordó que "se fue un jugador que era vital para nosotros", pero que están "preparados" para cubrir esa baja con los integrantes de la plantilla y que tanto Rati Andronikashvili como Urban Klavzar pueden asuman "más responsabilidad" y puedan recurrir a "la polivalencia" de Travis Trice y "habrá que ver qué hace el equipo sin Jordan, si da siete pasos adelante y los que están tendrán que ser más físicos".



Centrado en el envite del domingo destacó que el Joventut, que marcha en sexta posición con 13 triunfos en 20 jornadas y en el Palacio de los Deportes cayó por 88-76 el 20 de noviembre de 2022, es "un equipo que despegó precisamente tras perder en la primera vuelta en Murcia" y que es "un rival de entidad ante el que hay que hacer las cosas muy bien para ganarle".



El UCAM CB sólo ganó tres de sus nueve encuentros a domicilio y dos de ellos fueron al comienzo del campeonato y a ello y a lo que deben hacer para cambiar esa dinámica también aludió Sito. "Nos falta la mentalidad fuera de casa para saber que las cosas no se consiguen hasta el final y tenemos que demostrarnos que podemos ganar en el último momento", manifestó el entrenador de un UCAM CB que es el decimotercer clasificado con un bagaje de 8-12 y está a dos triunfos de los puestos que permiten disputar las eliminatorias por el título liguero, que es su objetivo en el ámbito doméstico.