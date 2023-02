UGT y CCOO de la Región de Murcia ha denunciado públicamente que el "bloqueo" de las patronales al convenio de Hostelería "más bajo y más antiguo de España" instala a los trabajadores en una "absoluta precariedad laboral" y han anunciado huelga en el sector hostelero de Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera.

"Un nuevo desacuerdo en la mesa de negociación de la OMAL termina con la ruptura del proceso de mediación en el conflicto que se desarrolla en torno al Convenio de Hostelería", tal y como han señalado los sindicatos en un comunicado.

En este caso, han señalado que la negativa de los sindicatos de clase a suscribir la "vergonzosa" propuesta de las patronales HoyTú y Hostecar "responde a la responsabilidad que CCOO y UGT tienen para con las personas trabajadoras".

A su juicio, la subida del 0,7% sobre un salario de 1.080 euros (SMI, 15.120 euros anuales) propuesta para este año por las patronales hosteleras murcianas "choca directamente con los acuerdos suscritos en otros territorios".

Por ejemplo, han señalado que Alicante "ya contaba con una diferencia salarial con la Región de Murcia de casi 300 euros más (sueldos para camareros y camareras de 17.447 y 19.278 euros)".

En la ciudad de la provincia vecina, el convenio de Hostelería prorrogado el pasado mayo destaca por una subida salarial de 4,5% con carácter retroactivo a enero de 2022.

UGT y CCOO exigen que las patronales murcianas HoyTú y Hostecar "den explicaciones de su negativa a aplicar a los salarios de sus plantillas unas condiciones aptas para la realidad económica y laboral de la Región de Murcia".

Para la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, no existe otra explicación "las patronales murcianas se han quedado sin argumentos, ya que no es posible que se estén subiendo los salarios en el resto de Comunidades Autónomas y en el convenio más precario de España sigan bloqueando la subida salarial para las 37.000 personas trabajadoras que, con lo que ganan, no pueden llegar a fin de mes".

Así mismo, los sindicatos recuerdan que siendo la hostelería un sector capital en la Región de Murcia, "del que se ufana el Gobierno Regional", el Ejecutivo murciano "está permitiendo, con su política de 'dejar hacer' la pobreza laboral".

En palabras de Marina Montesinos, secretaria del sector de hostelería de UGT en la Región de Murcia "en una Región como la de Murcia, con una tasa de riesgo de pobreza que alcanza al 34%, de la población es intolerable la falta de responsabilidad de las patronales".

Ante la ruptura del proceso de mediación CCOO y UGT anuncian movilizaciones en las principales cadenas hoteleras de la Región de Murcia y Huelga en Semana Santa y las Fiestas de Primavera.