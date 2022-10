Servicios jurídicos dudan de constitucionalidad de ley Autonomía Financiera

Los servicios jurídicos de la Asamblea Regional de Murcia han advertido “de la más que probable inconstitucionalidad y de graves defectos del texto" en su informe sobre la proposición de ley de defensa de la autonomía financiera de la comunidad de Murcia, lo que podría provocar que no salga adelante.



Así lo ha puesto de manifiesto este martes el diputado de Podemos Rafael Esteban, quien por este motivo ha exigido su retirada antes de que sea debatida este miércoles en el pleno, que decidirá sobre su toma en consideración, esto es, si se autoriza el inicio de su tramitación parlamentaria.



El informe jurídico debe acompañar preceptivamente a cada proyecto de ley y este determina “con absoluta claridad”, según Esteban, “que el texto roza la inconstitucionalidad, invade competencias, es redundante y, en definitiva, no aporta absolutamente nada”.



Podemos ha anunciado su voto en contra de la admisión a trámite de esta iniciativa y exige que “ante un informe tan rotundo, que es un auténtico varapalo”, se retire incluso del orden del día este punto.



“Es otra más de las mentiras que se dedica a vender un proyecto agotado como el del presidente murciano, Fernando López Miras”, ha recalcado Esteban, quien ha dicho compartir el diagnóstico de los letrados de la Cámara.



Ha calificado de “disparate propagandístico” la propuesta estrella de López Miras durante el debate sobre el estado de la región del pasado juniocomo fórmula para blindar las competencias fiscales autonómicas y evitar subidas de impuestos.



A primeros de octubre, el PP la registró con la idea de darle luz verde antes del final de legislatura y su portavoz en la Cámara, Joaquín Segado, llegó a anunciar el pasado viernes la fecha para su aprobacion –el pleno del 14 de diciembre–, pues el trabajo parlamentario se desarrollaría dentro de un “calendario a término fijo”.



Para el diputado de Podemos, el texto es “una mera venta de humo” que se enmarca “en la agenda electoral que quiere imponer el PP”.



“Es una ley que no tiene ningún sentido en un Estado constitucional como el nuestro”, ha dicho este abogado colegiado desde 1995, quien ha recordado que son “la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes las que ya determinan esta autonomía financiera de la comunidad”.



La formación morada, que ya denunció el pasado octubre la inconstitucionalidad de un proyecto de este tipo porqiue el Gobierno autonómico no tiene esas competencias, considera que los servicios jurídicos les dan ahora “totalmente la razón” en su diagnóstico.