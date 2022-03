Senttix inicia una campaña de recogida urgente para Ucrania

Aunque empezó como una acción interna de la empresa, entre los propios trabajadores, la iniciativa ha llegado a oídos de la sociedad yeclana y, debido a su gran repercusión e interés, se han habilitado nuevos puntos de recogida. Además de en las instalaciones de Senttix (Ecus Sleep) en la ctra. de Valencia, también se recogerá material humanitario en la Iglesia del Niño, el Colegio La Inmaculada, el Colegio San Francisco y la Óptica Coloma.

Los productos que se solicitan son alimentos no perecederos listos para consumir (no cristal) y productos de higiene como: latas de comida en conserva (lentejas, atún, habichuelas, albóndigas, sardinas, garbanzos…), cepillos y pasta de dientes, leche en polvo, pañales y compresas. También se necesitan medicamentos como vendas, algodón, alcohol, agua oxigenada, ibuprofeno, paracetamol, esparadrapo, betadine, etc.

La iniciativa de la campaña de recogida surgió entre los trabajadores de Senttix (Ecus Sleep) debido a la relación cercana que una de las empleadas tiene con Ucrania. A través de ella, se ha contactado con varias organizaciones que actualmente están realizando labores de ayuda a Ucrania, a quienes Senttix (Ecus Sleep) ofrecerá todo el material donado que se recoja.

Estas organizaciones son FAV Murcia (Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia), que están colaborando con el consulado de Polonia; Dandelion, una ONG de Villena que trabaja con refugiados y quienes están en contacto estrecho con el consulado de Ucrania; y la Asociación de Scouts Ucranianos Plast en España, cuya sede se encuentra en Valencia.

Senttix (Ecus Sleep) lleva a cabo acciones de voluntariado a lo largo de todo el año dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 impulsada por la ONU. Las últimas acciones de voluntariado fueron destinadas al Pueblo Saharaui y a la ONG yeclana Amanecer Infantil.

Esta campaña de recogida de material humanitario para Ucrania es una acción más con la que Senttix (Ecus Sleep) pretende aportar su granito de arena para mejorar el mundo en el que vivimos. El programa Voluntariado Senttix es posible gracias a la implicación y el compromiso de todo el equipo humano que forma parte de la empresa.