El sector agrario debe ver compensada en la PAC su aportación frente a la desertización

Tras la celebración de una reunión previa con el sector, “para unificar criterios sobre el nuevo modelo de la Política Agraria Común 2023-2027, con el fin de defender a los agricultores y ganaderos de la Región frente al trato tan injusto que se le está dando en los documentos propuestos para las próximas reuniones de negociación”, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente dio traslado esta semana al Ministerio de los planteamientos acordados en defensa de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia.

El director general de la Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, explicó que “la posición que mantiene el Ministerio constituye una amenaza para el futuro de la agricultura y la ganadería en la Región, ya que con el ‘ecoesquema’ que sustituye al actual Pago Verde no sólo tienen que hacer un mayor esfuerzo para obtener menos ayudas compensatorias por la realización de prácticas medioambientales, sino que en esta Región resultará un planteamiento aún más injusto, por recibir importes inferiores, dada la baja pluviometría y las características de aridez y desertización, que provocan una baja producción”.

Vera recordó que “el ‘ecoesquema’ se traduce en siete prácticas medioambientales voluntarias, entre las que tendrán que realizar, al menos, una de ellas los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia para percibir un importe que dependerá del ‘ecoesquema’ desarrollado, disminuirá a partir de una superficie determinada y dependerá de la superficie sobre la que se aplique, donde la Región de Murcia tendrá unos importes más bajos por tener todas sus comarcas una pluviometría media en los últimos diez años menor a 650 milímetros”.

En la reunión celebrada con el Ministerio, la Consejería aportó por escrito las observaciones realizadas por el sector, y defendió en su turno de palabra “que no han tenido en cuenta las prácticas medioambientales que están realizando los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, así como las dificultades que tienen estos dadas las condiciones climáticas de la zona, lo que nos debería llevar no sólo a que no perciban menos que en otras regiones, sino a recibir un importe mayor dadas las condiciones climáticas de la zona”.

El director general señaló “la Consejería seguirá defendiendo una PAC justa para los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, personas que arriesgaron su salud en tiempos de pandemia para garantizar el suministro de alimentos a gran parte de Europa y fuera de ella y que con su trabajo evitan el despoblamiento rural, la erosión del suelo y la desertización”.