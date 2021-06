Salud pide el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores a partir de julio

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad abordar y consensuar "que las mascarillas dejen de ser obligatorias en espacios al aire libre donde se pueda mantener la distancia de seguridad, a partir del próximo mes de julio".

Asimismo, ha pedido que se unifiquen criterios para acontecimientos al aire libre como conciertos o eventos deportivos, entre otros. "Creemos que esto debe ser una medida que se aborde para todo el territorio nacional", según Pedreño. Por su parte, el Ministerio no ha informado de ninguna novedad en este sentido, según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

Por otro lado, Pedreño ha solicitado que se establezcan criterios comunes y consensuados con las autonomías para la vacunación de los turistas que viajen a otras comunidades este verano. En este sentido, se ha acordado, como recomendación, que todas las personas se vacunen en sus respectivas comunidades autónomas.

Aún así, Pedreño ha señalado que la Región de Murcia colaborará en la vacunación de aquellos turistas que lo precisen, si así se acuerda en el Consejo Interterritorial.

La Comunidad de Murcia también ha pedido al Ministerio que se ponga de acuerdo con las sociedades científicas para determinar a partir de qué semana de gestación se tienen que vacunar contra la covid las mujeres embarazadas.

Por último, también ha pedido la integración de los datos en el sistema informático de la red nacional para que las personas que se han vacunado en otras comunidades diferentes a la suya puedan pedir el Certificado Covid Digital.

Discrepancia entre las Comunidades Autónomas

a posibilidad de eliminar próximamente el uso de la mascarilla en algunos espacios abiertos, como ha planteado esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha causado una reacción dispar en las Comunidades Autónomas. Algunas señalan el mes de julio como la fecha en la que se podría empezar a reducir su uso, mientras que otras autonomías consideran precipitado proponer este debate.

Este debate ha vuelto a aparecer después de que el jefe del Ejecutivo se mostrara esta misma mañana confiado en que "pronto" abandonaríamos las mascarillas en el exterior tras haber alcanzado la "velocidad de crucero" en la vacunación.

Sin embargo, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las CCAA y el Ministerio de Sanidad, no abordó en su reunión de este martes la posible eliminación de la obligatoriedad de la mascarillas en los exteriores. "No se ha tratado. No hay fecha", precisaban fuentes del Ministerio que dirige Carolina Darias.

En cualquier caso, las autonomías ya han ido expresando su parecer a esta decisión que, tal y como han ido avanzando algunas Comunidades, también se planteará en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.