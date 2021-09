Salud actualiza el comité asesor regional de VIH/SIDA

El Comité asesor regional de VIH/SIDA dio el visto bueno hoy, en una sesión extraordinaria presencial que presidió el consejero de Salud, Juan José Pedreño, a la actualización de la regulación de este órgano colegiado y la ampliación de sus integrantes y funciones para incluir otras infecciones de transmisión sexual además del VIH.

Se trata de renovar su composición y ampliar sus funciones y contenidos con el fin de extender sus objetivos y tener una visión más amplia incorporando todo lo relacionado con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de la Hepatitis C. Así, el Comité abordará otras infecciones de transmisión sexual además del VIH y pasará a denominarse Comisión Regional de Prevención y Control de VIH y otras ITS.

La necesidad de abordar otras infecciones de transmisión sexual además del VIH se deriva de que, en la Región de Murcia, durante el periodo de 2009-2019, un 88,7 por ciento de los nuevos diagnósticos por infección de VIH fueron atribuibles a transmisión sexual. En varones, en el quinquenio 2015-2019, el 66,2 por ciento se atribuyen a transmisión entre hombres, un 24,6 por ciento a transmisión heterosexual y un 2,9 por ciento corresponden a personas que se inyectan drogas (PID). En mujeres, el 88,3 por ciento son atribuibles a transmisión heterosexual y un 4,3 por ciento a PID.

El informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España 2019, publicado el pasado mes de junio, pone de manifiesto que se mantiene la tendencia creciente de la infección gonococia y de la sífilis observada a partir del inicio de la década de 2000. La mayoría de casos se produjeron en adultos jóvenes, aunque se observan algunas diferencias según enfermedad.

Por otra parte, el Comité ha conocido el borrador del nuevo Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual 2021-2030, y las aportaciones que realice serán remitidas al Ministerio de Sanidad.









Actualización del comité de VIH/SIDA

El Comité Asesor Regional en materia de VIH/SIDA se creó en 1998 como órgano colegiado de asesoramiento sobre actuaciones relativas al VIH/SIDA. Ahora resulta imprescindible su actualización mediante la creación de uno nuevo, que se denominará Comisión Regional de Prevención y Control de VIH y otras ITS, mediante Orden de la Consejería de Salud para agilizar su tramitación.

Entre los vocales de este órgano, que preside el consejero de Salud, hay miembros del Instituto Murciano de Acción Social, del Servicio Murciano de Salud, de la Consejería de Educación y Cultura, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y de las entidades sociales más representativas en materia de lucha contra el sida.