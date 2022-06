Ribera confía en que la Oficina Técnica del Mar Menor abra en los próximos días

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado en el pleno del Congreso de los Diputados el estado de las actuaciones de recuperación del Mar Menor y ha anunciado que espera que la Oficina Técnica, que se ubicará en Murcia, se abrirá "en los próximos días".

Para Ribera la ubicación es "adecuada" para poder trabajar con las administraciones regionales, locales, los representantes sectoriales, medios de comunicación, y otras personas llamadas a tener un papel clave en la restauración del Mar Menor como el IGME o el CSIC, entre otras.

"Hemos avanzado mucho", ha asegurado la vicepresidenta tercera en el pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a la interpelación respecto a las actuaciones en el Mar Menor defendida por la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés, quien ha calificado lo ocurrido durante décadas en la laguna salada murciana de "ecocidio" a consecuencia de las continuas prácticas abusivas, la indolencia del gobierno regional durante décadas del que está convencida que se depurarán "responsabilidades y responsables".

"Si antes era urgente, ahora es una emergencia. No hay tiempo, lo único que no tenemos es tiempo, lo que indica que los tiempos administrativos están muy por detrás de la emergencia", ha expresado Sabanés.

Para la interpelante, la "indolencia e inacción" del Gobierno de la Región de Murcia es "grave" pero ha añadido que el papel del Ejecutivo es "mejorable" porque tiene competencias y, en particular, al valorar que Ribera lleva muchos años ligada "al tema ambiental y la lucha contra el cambio climático".

Por su parte, la vicepresidenta Ribera ha expresado su respeto, apoyo y admiración a los ciudadanos que se sintieron desamparados por la situación de degradación del Mar Menor que recogieron miles de firmas para poner en marcha la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor que espera que "pronto" sea definitivamente aprobada.

Además, en su respuesta a Sabanés ha expuesto los avances de los trabajos iniciados desde que en noviembre de 2021 se presentó el plan de actuaciones, que incluye 10 líneas de trabajo, y que cuenta con una asignación de 484 millones de euros.

Es, según ha subrayado, un presupuesto "jamás" utilizado desde el Gobierno de la nación para dedicarlo a la recuperación de "ningún enclave emblemático, incluso aunque el Ejecutivo autonómico no ejerza sus competencias o que no lo haga más que a golpe de sentencia condenatoria".

En ese sentido, ha reiterado su compromiso de informar de los avances una vez al mes a través de la página de Internet del Ministerio para la Transición Ecológica y cada tres meses con su presencia en el territorio para escuchar a los actores locales.

La vicepresidenta ha lamentado que el Mar Menor quedara "desprotegido" durante años, ya que ahora es necesario afrontar con una visión holística los excesos urbanísticos vertidos urbanos y agrícolas que ponen en riesgo uno de los mayores tesoros del Mar Mediterráneo.

Así, ha argumentado que el Gobierno quiere intervenir en la causa que ha provocado el actual proceso de eutrofización, restablecer la legalidad, eliminar las presiones y los nuevos aportes de nutrientes y de metales pesados tanto en las aguas superficiales como subterráneas.

Durante su respuesta a la interpelación, ha detallado las actuaciones realizadas para "aplicar la legalidad" con inspecciones, sanciones a 5.000 hectáreas de regadío ilegal que han derivado en 276 expedientes; 268 apercibimientos, 91 resoluciones de ejecución, sanciones por un total de 246.000 euros y unos daños estimados al dominio público hidráulico de más de 32.000 euros.

A continuación, ha expuesto las acciones que se pondrán en marcha, con proyectos y soluciones basados en la naturaleza respecto y ha agradecido la "disposición" de los vecinos, agricultores y propietarios a contribuir y colaborar en la restauración del Mar Menor.

En la interpelación, Sabanés ha destacado la "dura realidad" del deterioro acumulado en el Mar Menor que supone un estado de "urgencia permanente, de alarma y riego" que se ha convertido en una catástrofe.

Por ello, más que hablar de competencias, la diputada ha expuesto las causas, las consecuencias y las que considera acciones necesarias para revertir la situación de la laguna salada.

En ese sentido, ha reclamado más agilidad a las administraciones públicas del Gobierno central como el Regional, al que acusa de haber actuado con dejadez durante "muchísimos años" en distintos ámbitos en los que tiene competencias como la agricultura, la pesca, cerrar heridas de la actividad minera, el urbanismo o el turismo.

Por último, en cuanto al Gobierno, aunque ha reconocido avances, dice que son pocos y están en una fase muy inicial, por lo que le ha manifestado a Ribera su temor a que las actuaciones del plan de restauración 2022-2026 no se lleven a cabo hasta el final de dicho periodo de planificación. "No me gustaría que la mayoría de actuaciones se concretaran en 2025 o 2026", advierte.

Sabanés ha elogiado que en plena pandemia un grupo de ciudadanos consiguió más de medio millón de firmas para presentar la iniciativa legislativa del Mar Menor para que este sea sujeto de derecho, un "paso importante" porque cuando se apruebe definitivamente será el primer ecosistema de España con personalidad jurídica y que abrirá un "marco interesante" para la defensa de ecosistemas dañados muchas veces.

Respecto a las actuaciones del Gobierno central, ha insistido en exigir a Ribera rapidez y operatividad y que haga su función de ministra para dar "aire y vida" a los excelentes profesionales de los Ministerios para que "entiendan la necesidad de otros tiempos en una emergencia". "Me preocupa que lleguemos tarde", ha manifestado.