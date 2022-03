Rescatado con heridas tras volcar el tractor que conducía en una finca agrícola de San Javier

Un hombre, cuya edad no ha sido facilitada, ha sido rescatado este miércoles por los bomberos tras quedar atrapado al volcar el tractor que conducía en una explotación agrícola del Mirador, en San Javier, siendo trasladado con heridas a un centro sanitario.

Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias han señalado que los hechos han ocurrido sobre las 8:07 horas cuando ha volcado un tractor que transportaba un remolque por una vía de servicio entre explotaciones agrícolas.

Los testigos del accidente han explicado al operador del teléfono 112 que no sabían precisar si el conductor del tractor estaba atrapado bajo el vehículo, pero sí han asegurado que estaba herido y que no querían moverlo para no agravar sus lesiones.

Al lugar se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), patrullas de la Policía Local de San Javier y Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias (UME).

Tras ser rescatado por los bomberos, el conductor del tractor fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.