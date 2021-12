La Región registra 952 contagios en una jornada con una fallecida de 76 años

La Región de Murcia continúa con la escalada de contagios por Coronavirus al registrar ayer 952 nuevos casos, doblando casi los del día anterior, según datos de la consejería de Salud, en una jornada en la que falleció una mujer de 76 años del área de salud de Murcia Oeste a consecuencia de esta enfermedad.

De los 952 positivos, 329 corresponden a Murcia, 209 a Cartagena, 36 a Alcantarilla, 32 a Molina de Segura, 25 a La Unión, 24 a Yecla, 23 a Torre Pacheco, 22 a Cieza, 21 a Lorca y Jumilla, 18 a Águilas, 16 a Abarán, 13 a Totana, 12 a Alhama, Caravaca, San Javier, y Las Torres de Cotillas, 11 a Fuente Álamo y Lorquí, 10 a Los Alcázares y a Archena, y el resto están repartidos en diversos municipios.

Ante estos datos, el consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, ha insistido en la necesidad de vacunarse, sobre todo en la franja de edad de 20 a 40 años, que es la que tiene la tasa de vacunación más baja, y ha afirmado que de no haber ya tanta gente inoculada, los hospitales y las UCIs estarían saturadas.

En este sentido, ha indicado que, tras aprobar el TSJ la necesidad de contar con un certificado Covid para acceder al interior de los locales de ocio, ayer hubo colas en Murcia, Cartagena y Lorca para vacunarse, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que no son tantas las personas que rechazan la vacuna sino que a veces son incomodidades como no sacar tiempo las que hacen que no se acceda a ella.

"El objetivo es conseguir vacunar a las 100.000 personas de la Región que aún no lo están", ha dicho el consejero, quien ha agregado que, por ello, se están habilitando puntos de vacunación móvil en distintas ciudades, como el de este sábado en la plaza de San Bartolomé de Murcia para que aquél que quiera pueda vacunarse.

Pedreño ha recordado que el 18 de diciembre se pondrá otro punto de vacunación móvil en la plaza Castellini de Cartagena, y al día siguiente, el 19, se hará lo propio en Lorca, en la Alameda de la Constitución, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

En este sentido, ha señalado que su departamento considera "escasos" los puntos de vacunación móvil asignados por el ayuntamiento de Murcia y solicitará uno en la avenida de la Libertad, una de las zonas de mayor afluencia de la capital y por ello de mayor valor estratégico.

Con respecto a la vacunación de los menores de 5 a 11 años ha comentado que se iniciará el próximo miércoles para la franja de 8 a 11 años y que los padres podrán solicitar cita en la web de Salud para acudir con sus hijos a puntos de vacunación masiva que se instalarán en las grandes ciudades, aún por determinar.

Pedreño ha dicho, además, que se espera que este lunes lleguen a la Región 48.000 dosis para inocular a los menores, que no serán vacunados en los colegios "porque es más ágil hacerlo en puntos de vacunación masiva dado que se aproximan las vacaciones de navidad y estarán cerrados, y, al mismo tiempo, se asegura que los padre acuden con los niños que es la garantía del consentimiento informado", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que en enero se recibirán más vacunas y se volverá a planificar la vacunación del resto de menores.