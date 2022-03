La Región recibe las primeras 382 dosis de antiviral oral para casos Covid

La consejería de Salud de la Región de Murcia tiene previsto recibir este lunes las primeras 382 unidades de Paxlovid, el antiviral oral de Pfizer destinado a pacientes con síntomas leves pero que pueden desarrollar covid grave, del que España ha comprado 344.000 dosis para este año.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la rueda de prensa del Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia, en el que se ha analizado la implantación a partir de hoy de la "Estrategia de vigilancia y control frente a la covid tras la fase aguda de la pandemia".

Pedreño ha detallado que, una vez el Ministerio de Sanidad marque los criterios de elegibilidad para la prescripción de este nuevo medicamento entre la población, los médicos de Atención Primaria y hospitalaria empezarán a recetarlos a partir del 4 de abril, disponiendo de 930 dosis más durante la segunda semana del próximo mes.

Se trata así del segundo tratamiento disponible contra la covid en España: en febrero llegaron las primeras dosis de Evusheld de AstraZeneca, que actúa de profilaxis exprés en las personas inmunodeprimidas que, pese a estar vacunadas de la covid, no generan anticuerpos para alcanzar una adecuada defensa frente al coronavirus.

La Región de Murcia registró este domingo un fallecido por Covid-19 -un hombre de 87 años de edad- y 93 casos positivos de Covid-19, con 84 personas ingresadas en centros hospitalarios, de las que 14 reciben cuidados intensivos.

El consejero de Salud, tras apuntar que la comunidad registró la última semana un descenso del 10% en la incidencia acumulada de coronavirus, ha detallado los principales ejes de la nueva estrategia nacional de vigilancia y control de esta pandemia, aprobada el pasado martes por la Comisión de Salud Pública.

Así, en España dejarán de contar todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, una nueva etapa en la que se acabaron el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos, las pruebas generalizadas y los rastreos.

En esta nueva fase se centrará la vigilancia y control en los ámbitos vulnerables -centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día que prestan asistencia sociosanitaria, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas- y grupos vulnerables -mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas-.

Así, solo se van a contar los casos y brotes que se den en estas personas y entornos y solo a ellos se les va a hacer a partir de hoy pruebas diagnósticas, que desaparecen también antes de los ingresos hospitalarios, si bien, en cualquier caso, el profesional sanitario podrá indicar la realización de un test bajo criterio clínico.

Todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas, evitar el contacto con personas vulnerables, asistir a eventos multitudinarios y, siempre que sea posible, teletrabajar.

No así los empleados de entornos vulnerables o los que asistan a estos colectivos, que no acudirán a su trabajo en los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si no los tiene; al quinto día, y si han desaparecido, se hará una prueba de antígenos que, de ser positiva, se la repetirá cada 24 horas hasta dar negativo.

Asimismo, los hospitalizados deberán estar aislados durante el ingreso hasta obtener una prueba negativa o una PCR positiva compatible con cargas virales bajas, aunque los profesionales podrán adaptar estas recomendaciones tras la valoración de cada situación.

Solo se identificarán a los contactos estrechos de estos grupos y ámbitos vulnerables, a los que se les indicará la realización de una prueba a los 3-5 días del seguimiento; como ya se estableció a principios de marzo, no realizarán cuarentena, aunque deberán extremar las precauciones durante 10 días y minimizar las interacciones.

Todo ello implica además que, como sucede con la gripe, las bajas laborales no se van a dar siguiendo un criterio epidemiológico como en estos dos años, sino bajo criterio clínico.

Esta nueva situación se prolongará hasta que se implante el nuevo sistema centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas antes del primer trimestre de 2023.