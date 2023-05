La Región de Murcia, a la cola en el uso de transporte público

Impulsar una transición ecológica en todos los ámbitos de la vida, también a través de modelos de planificación y políticas para el fomento de la movilidad sostenible y la seguridad vial, ha sido la línea sobre la que han versado las VIII Jornadas de Movilidad Y Seguridad Vial, organizadas por el Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Murcia, que se han celebrado esta mañana en el Campus de Los Jerónimos. En la inauguración han intervenido Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del título y José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras de la CARM.

Sólo el 4% de los desplazamientos en zona urbana en la Región se hacen en transporte público. Por habitante/año, 36 viajes, frente a Madrid que está en el orden de los 240, 190 en Barcelona, 102 en Valencia, y 70 en Alicante. Por tanto, apunta Pedro de los Santos Jiménez, habría que analizar cuál es el problema de este medio de movilidad para no alcanzar unos datos eficientes. “En la Región de Murcia se ha hecho mucho: hay un Plan Director de Transporte de Viajeros, se ha planteado Movibus, al cual estamos totalmente agradecidos sobre todo desde la universidad porque va a poner a 17 municipios de la Región con autobús directo a las universidades, por lo que habría que ver dónde fallamos realmente”. Al respecto, ha recordado un estudio realizado en 2008/2009, con una muestra de 4 mil personas, sobre transporte público en la Región de Murcia, “con un dato muy significativo que sería casi el mismo que tendríamos a día de hoy. Se les preguntó a los usuarios por qué usaban transporte público: por no tener carnet, por no disponer de vehículo, por dificultades de aparcamiento, por ser más económico, por ser más rápido. De esos, sólo 32 seleccionaron la última opción. Sólo un 0,8%”.

Por su parte, el consejero de Fomento, quien ha agradecido a la UCAM la celebración de estas Jornadas, ha recordado las actuaciones que se están desarrollando desde la Comunidad para conseguir una movilidad más sostenible, y el importante papel de las universidades: “Los jóvenes son más del 70% de los usuarios del transporte público, y uno de los grandes motivos de viajes de estos es el acceso a las universidades.

La charla magistral, con la que ha dado inicio el acto, ha corrido a cargo de Alberto Menchón, subjefe Provincial de Tráfico de la Región de Murcia, quien también ha hecho hincapié en que existe un consenso general de que estamos viviendo una transformación disruptiva de la movilidad, por lo que “desde las administraciones públicas tenemos que intervenir para poder ofrecer a los ciudadanos una movilidad mucho más sostenible, un transporte público de calidad y unos esquemas de movilidad que se ajusten a las necesidades de la sociedad.

Durante las Jornadas se ha celebrado un debate sobre propuestas y políticas de movilidad en Murcia y su área metropolitana, en la que han participado representantes políticos del municipio de Murcia: Rebeca Pérez (PP), Carmen Fructuoso (PSOE), Juan Fernando Hernández (CIUDADANOS), y José Mariano Orenes (VOX). Todos ellos han destacado la necesidad de realizar actuaciones tanto en el casco urbano de la ciudad como en la zona metropolitana, pero con discrepancias sobre qué hacer y las dificultades entre administraciones, aunque si han coincidido en la necesaria implicación de todos.

Estudio para mejorar la movilidad en Murcia

La Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia de la UCAM, en colaboración con las concesionarias de transporte público Tranvía de Murcia y Transportes de Murcia, inició a finales del pasado año una ‘Encuesta online de Movilidad del Área Metropolitana de Murcia'. Roberto Liñán, director de la cátedra ha participado en las Jornadas, en las que ha señalado algunas de las primeras conclusiones extraídas de esta primera fase del estudio, en las que se aprecia un cambio de mentalidad entre los datos recogidos antes del COVID y los actuales “a favor de una movilidad sostenible en el transporte público”. Roberto ha señalado que la predisposición de los usuarios en la mejora de la ampliación del tranvía, la reordenación de los sistemas de transporte público, destacando una digitalización común: que “tranvía, autobús urbano e interurbano, bicicleta y patinete sea una plataforma única de pago”.