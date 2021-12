La Región de Murcia cierra la actividad no esencial a la una de la madrugada

El Gobierno de la Región de Murcia ha decidido este jueves cerrar la actividad no esencial a la una de la madrugada, como el ocio nocturno, limitar el número de comensales por mesa en la hostelería y cerrar las pistas de baile durante la Navidad con el fin de frenar la sexta ola de covid.



Así lo ha acordado el ejecutivo autonómico tras la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Covid, presidida por el jefe del ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, y celebrada un día después de la Conferencia de Presidentes.



El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado en rueda de prensa los detalles de las nuevas restricciones, que estarán vigentes entre el 24 de diciembre y el 14 de enero, y que incluyen limitar el número de comensales hostelería, con un máximo de 10 personas por mesa en el interior y 12 clientes en el exterior.



Además, estará prohibido el consumo de bebidas de pie en los locales de ocio nocturno, donde ya estaba vigente la obligatoriedad de presentar el certificado Covid, y en las fiestas de Nochebuena y Nochevieja, que se regirán por las mismas restricciones.



Por otra parte, los eventos multitudinarios, como cabalgatas y desfiles navideños, se celebrarán con los asistentes sentados y con un aforo interior del 50 por ciento. Mientras, el resto de actividades, como actos culturales, cines y teatros, tendrán un aforo interior del 50 por ciento y del 100 por cien en el exterior.



Estos porcentajes se fijan en atención al nivel de alerta sanitaria de la comunidad, que ha entrado este jueves en el 3 (alto), mientras que, atendiendo al nivel de alerta municipal, hay 36 municipios en riesgo muy alto, 7 en nivel alto y dos en el nivel medio.



Esta decisión se adopta cuando las autoridades sanitarias han detectado este jueves 1.765 nuevos casos, jornada con un fallecido por covid, una mujer de 93 años del área de Salud del Mar Menor. Actualmente, hay 12.242 personas afectadas, de las cuales 285 están ingresadas en hospitales, recibiendo cuidados intensivos 62 de ellas.



Pedreño también ha enumerado una serie de recomendaciones para la población, como analizar la conveniencia de realizar reuniones en las que haya familiares o amigos con "vulnerabilidad" al covid, someterse a test de antígenos previos a estas celebraciones y que no haya más de 10 personas no convivientes en estos encuentros.



Entre las medidas que el Gobierno regional ha adoptado, el consejero de Salud ha relatado la ubicación de 26 unidades móviles de vacunación de primeras dosis y realización de test de antígenos en 32 municipios los días 23 y 30 de diciembre, jornadas previas a Nochebuena y Nochevieja.

También ha indicado que aumentarán el número de rastreadores, la creación de los equipos Covid con 64 profesionales y el reparto a los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno de 10.000 test para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y Bomberos.

Pedreño también ha revelado que el Servicio Murciano de Salud está analizando la contratación e incorporación de los profesionales sanitarios prejubilados y jubilados para reforzar las plantillas de la sanidad pública regional, que se culminará en los próximos días, según ha anunciado.

Finalmente, ha valorado que más del 91 % de la población diana está vacunada con la pauta completa en la Región de Murcia, una inmunización que ha considerado clave para afrontar las nuevas variantes del coronavirus, como la ómicron, que son más contagiosas y reducir así la gravedad y mortandad del virus.