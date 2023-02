La Región estará presente en la Fruit Logística de Berlín

La Región de Murcia asiste este año a Fruit Logística de Berlín, una de las ferias más importantes del mundo para el sector agroalimentario, para reforzar su presencia en los mercados internacionales y defender "lo que el agua nos da", eslogan escogido para esta edición de la muestra.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, presentó hoy la participación regional en el certamen, junto con la consejera de Empresa, Economía Social y Autónomos, Valle Miguélez, donde señaló que "la Región de Murcia volverá a estar presente para ofrecer la oportunidad al comprador internacional de acercarse a la agricultura sostenible de la Región de Murcia, la calidad de sus productos y los avances logrados en los últimos años, fruto de su compromiso con el medio ambiente".

Luengo informó de que "el presidente López Miras acompañará a la delegación de empresas de la Comunidad como siempre ha hecho, fruto de su compromiso y defensa de la aportación económica, social y medioambiental que el sector agroalimentario hace a la sociedad murciana".

"Un compromiso que reafirma especialmente este año, cuando la feria se celebra pocos días después de conocer el hachazo del Gobierno de Sánchez al Trasvase Tajo-Segura, con las nefastas consecuencias que esto tendrá para los agricultores y exportadores de la Región de Murcia", añadió Luengo. "Frente a los que pretenden dejar morir a la agricultura, López Miras trabajará mano a manos con los agricultores para lograr consolidar mercados y conseguir la apertura de nuevas vías de exportación".

Estand

Durante el acto de presentación se dio a conocer el estand de la Región de Murcia para esta edición, con una extensión de 585 metros cuadrados, áreas de reuniones y zona gastronómica donde se podrán degustar productos típicos de la Región de Murcia. Luengo anunció que el lema escogido en esta ocasión será "Lo que el agua nos da", "What water gives us".

Este año estarán presentes en Berlín 63 empresas o entidades, entre las que se encuentran el Consejo de Agricultura Ecológica, el Consejo Regulador Pera de Jumilla y, por primera vez, el Consejo Regulador del Melocotón de Cieza, que el pasado 20 de enero vio publicado su registro en el Boletín de la Unión Europea. A ellas se sumarán empresas de las asociaciones Proexport, Apoexpa y Fecoam, además de industrias tecnológicas como Agritech e Itum-Imida.

Por su parte, la consejera Valle Miguélez destacó "el apoyo económico y logístico que desde el Gobierno regional, a través del INFO, se viene dando a las empresas para que participen en esta feria".

Así, recordó que se ha destinado una ayuda de 90.000 euros "que ha permitido acoger en el estand de la Región de Murcia, financiado por el INFO, a 12 empresas".

La Feria Fruit Logística de Berlín se celebrará en el recinto de la capital alemana Messe Berlín, del 8 al 10 de febrero, donde se darán cita empresas y representantes de los mercados internacionales.

En la pasada edición de la feria, celebrada en el mes de abril de 2022, se dieron cita más de 40.660 asistentes de 132 nacionalidades distintas, que tuvieron la ocasión de visitar los 1.994 expositores de 87 países diferentes situados en los diferentes pabellones.