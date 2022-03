La Región acoge a 62 personas procedentes de Ucrania, la mitad de ellos menores de edad

Un total de 62 ucranianos, la mitad de ellos menores de edad, se están instalando "poco a poco" en la Región de Murcia a través de distintos sistemas, según ha avanzado este jueves la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco.

En concreto, se trata de 27 unidades familiares, la mayoría monoparentales y encabezadas por mujeres, dos de ellas embarazadas. Todas las personas se encuentran "en buen estado de salud", si bien se van a someter a pruebas médicas "más profundas" para conocer al detalle su situación.

Las 62 personas ya se han introducido en el sistema de protección internacional de la Región de Murcia, que coordina el Gobierno central y en el que el Ejecutivo regional aporta "esa labor de puesta en común del trabajo de todas las entidades, pero como acompañamiento".

Franco ha indicado que esta semana convocará una nueva reunión para "ponernos al día" sobre las acciones que se han desarrollado por parte de todas las entidades y los ayuntamientos.

Además, todas las áreas del Ejecutivo autonómico van poner en común las iniciativas que se pueden adoptar para que "las personas que proceden de Ucrania, las que han tenido que desplazarse cruelmente a causa de esta invasión, se vean acompañadas por el Gobierno regional en medidas específicas en materia de vivienda, empleo y atención social".

Por el momento, entre los ucranianos acogidos en la Región no hay menores no acompañados. No obstante, la vicepresidenta y consejera ha señalado que su departamento ha recibido 130 solicitudes de familias que se han ofrecido a incrementar la red regional para prestar el "apoyo necesario" en caso de que lleguen.