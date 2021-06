Regantes advierten a la ministra que serán "muy inflexibles, no por capricho, sino porque nos va la vida

El Círculo por el Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) han dejado clara su postura a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el transcurso de la reunión que han mantenido en la que han tratado el cambio de reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Seremos muy inflexibles en cuanto al tema de caudales ecológicos, porque nos va la vida en ello", ha dicho el presidente del Scrats, Lucas Jiménez.

Jiménez, que ha calificado de "densa" la reunión, que se ha prolongado durante dos horas, ha insistido en que en este punto serán "muy inflexibles, no por capricho, sino porque nos va la vida en ello y no hay necesidades objetivas de alterar el régimen de caudales en Aranjuez".

En este encuentro, los regantes han aportado informes "solventes" de técnicos a los que el Gobierno "recurre en determinados momentos" que "acreditan que no es necesario subir los actuales caudales legales en Aranjuez".

"Nos tendrá delante el Ministerio en la batalla legal y en la calle con todo lo que tengamos", ha advertido Jiménez, quien lamenta "el principal escollo que tiene el Levante con el tema de la planificación inminente del Tajo y una fijación de caudales por encima de los actuales establecidos en algunos puntos, sobre todo en Aranjuez, por el peligro que entraña de reducir en un 40 por ciento aproximadamente el volumen de agua que llega a la cuenca del Segura para regadío".

De hecho, ha manifestado que el Ministerio "no sabe explicar cómo lograr parar ese golpe, porque no hay ningún recurso útil que pueda reparar ese agujero negro que genera la detracción de 80 hm3".

Por ello, ha indicado que no hay ultimátum en este sentido, sino la manifestación que vienen defendiendo desde hace meses: "No observamos ninguna necesidad real de modificar el régimen de caudales en Aranjuez, que es el punto más negativo para los intereses futuro del trasvase, no beneficiará a nadie y generará un daño muy importante".

En relación al trasvase Tajo-Segura, ha confesado que para el Ministerio, según les han dicho, "no es un trasvase en vías de extinción, más allá de lo que el cambio climático en el futuro decida, pero eso se lo hemos escuchado decir en más de una ocasión a la ministra".

Por contra, Jiménez ha destacado que en el tema del coste la ministra ha sido "receptiva". Un coste que "hace inviable el oficio de la agricultura cada vez más en el Levante y también el coste para abastecimiento de todos los usos", ha indicado.

En la reunión, los regantes también han dejado claro a la ministra "buena" voluntad de trabajo en cuanto a la desalación. "La única vía de trabajo pendiente y en la que estamos de acuerdo es trabajar en la mejora a futuro del recurso de la desalación, un recurso encaminado en el regadío y abastecimiento levantino", ha señalado.

Cabe recordar que el Círculo por el Agua celebró el pasado 24 de mayo un acto de protesta por las medidas impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica, que fue secundada por un millar de vehículos que discurrieron entre IFEMA y Nuevos Ministerios. Además, el 15 de mayo convocó manifestaciones (a pie, con tractores y vehículos particulares) y concentraciones en 17 municipios del Levante como protesta por esta nueva normativa.