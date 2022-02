Reclaman del Gobierno central una postura "clara y contundente" de defensa del consumo moderado de vino

El Gobierno regional ha reclamado del Ministerio de Agricultura un posicionamiento “claro y contundente” ante la Unión Europea, que apueste por “el consumo moderado de vino y ayude a discernir claramente entre el consumo de vino responsable, y hasta saludable, y el nocivo; y que impida un incremento desmesurado de la fiscalidad como herramienta reductora del consumo”.

Así lo puso de manifiesto hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante la reunión que mantuvo con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido de Yecla, al referirse a la posición de la Comunidad Autónoma sobre el documento que estudiará este mes el Parlamento Europeo, elaborado por la Comisión Especial de la Lucha contra el Cáncer, por el que se obligaría a etiquetar las botellas de vino con avisos de riesgo de provocar cáncer, como los de las cajetillas de tabaco.

Luengo, que visitó durante la jornada las bodegas Barahonda y Castaño, aseguró que “somos defensores decididos de la salud y de la educación en valores saludables de consumo, pero en ningún caso de un prohibicionismo radical y desenfocado, menos aún si con él se persigue y demoniza a un sector productivo tan arraigado y de tanto peso económico, social y cultural para España y para la Región de Murcia”.

En una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, el consejero mantiene que “está más que demostrado que un consumo moderado de vino, dentro de un estilo de vida y una dieta saludables, está vinculado a efectos positivos y protectores, que incluyen la reducción del riesgo de cánceres, y esa realidad, suficientemente acreditada, hace necesario que en cualquier acción encaminada hacia el incremento de la salud pública, debe precisar que existe una sensible diferencia entre el consumo moderado y el excesivo de alcohol”.

“Las medidas y acciones recomendadas por el informe ‘Beating Cancer Plan’ (BECA), que da origen a estos planteamientos coercitivos, deberían centrarse en abordar el consumo nocivo de alcohol y no en la reducción del consumo en sí. En consecuencia, la afirmación ‘no hay un nivel seguro’ esgrimida por el informe, es una simplificación engañosa de lo que nos dice la ciencia”, señala Luengo.

“La fiscalidad no parece una herramienta eficaz para atajar el uso nocivo del alcohol, ya que penaliza a la gran mayoría de los consumidores que beben con moderación. Además, los impuestos desproporcionados también pueden conducir a un aumento del comercio ilícito, con resultados no deseados en términos de pérdidas de ingresos públicos y posibles efectos negativos para la salud, debido al consumo de alcohol no registrado o al cambio a sustancias alternativas nocivas”, plantea la misiva.

El consejero Antonio Luengo concluye afirmando que “nuestro sector vitivinícola garantiza con orgullo la sostenibilidad económica y mantiene un elevado número de puestos de trabajo en muchas regiones rurales de la Unión Europea, entre las que se cuentan numerosas zonas de España con una tradición y un prestigio en este campo reconocidos internacionalmente, cuyo futuro no puede ponerse en riesgo con una medida absolutamente desproporcionada”.